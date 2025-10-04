Дербито ЦСКА – Лудогорец затваря неделната програма в 11-ия кръг на Първа лига

С три мача в неделя, 5 октомври, продължава 11-ият кръг на Първа лига.

От 15:00 ч. новакът Добруджа е домакин на Арда, от 17:30 ч. Ботев Враца приема Ботев Пловдив под Околчица, а от 20:15 ч. е голямото дерби на кръга между ЦСКА и Лудогорец на Националния стадион „Васил Левски“.

ЦСКА продължава да се мъчи от началото на сезона – тимът е 13-и с едва девет точки и само една победа. Не помогна и пристигането на Христо Янев на треньорския пост на мястото на Душан Керкез. В дебюта на бившия футболист и наставник „армейците“ направиха 1:1 с Локомотив София в „Надежда“.

„Имаме нужда от победи, за да върнем увереността в отбора,“ коментира Христо Янев преди първия си домакински мач като старши треньор на ЦСКА.

Първият му двубой пред софийската публика няма да е лесен – в столицата пристига 14-кратният шампион Лудогорец. Разградчани загубиха от Бетис по-рано през седмицата в Лига Европа, но преди това победиха Монтана с 3:0 у дома. Тимът на Руи Мота е единственият без поражение в елита.

ЦСКА няма победа над Лудогорец в последните десет мача помежду им. Последният успех на „червените“ датира от декември 2021 г., когато спечелиха с 1:0. Оттогава „зелените“ имат осем победи и две равенства.

Преди вечерното дерби, двата отбора с име Ботев излизат един срещу друг във Враца. Домакините стартираха силно под ръководството на Тодор Симов, побеждавайки Арда с 2:0 като гости.

От своя страна Ботев Пловдив е на дъното със седем точки и нов треньор – Иван Цветанов, който дебютира с 0:1 от Левски. В щаба на „канарчетата“ се завърна Тодор Киселичков, заменяйки Атанас Рибарски.

По-рано през деня Добруджа посреща Арда на стадион „Дружба“. Отборът на Атанас Атанасов е предпоследен със седем точки и без победа в последните седем мача, докато Арда на Александър Тунчев заема 12-а позиция с девет пункта.

Резултати и програма – 11-и кръг

Петък

Септември – Локомотив Пловдив 2:2

Славия – Локомотив София 2:0

Събота

ФК ЦСКА 1948 – Спартак Варна 1:1

Монтана – Черно море 1:3

Левски – Берое

Неделя

15:00 ч. – Добруджа – Арда

17:30 ч. – Ботев Враца – Ботев Пловдив

20:15 ч. – ЦСКА – Лудогорец