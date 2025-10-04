НА ЖИВО
      неделя, 05.10.25
          Футбол

          Дербито ЦСКА – Лудогорец затваря неделната програма в 11-ия кръг на Първа лига

          Изображение: Gong.bg
          С три мача в неделя, 5 октомври, продължава 11-ият кръг на Първа лига.
          От 15:00 ч. новакът Добруджа е домакин на Арда, от 17:30 ч. Ботев Враца приема Ботев Пловдив под Околчица, а от 20:15 ч. е голямото дерби на кръга между ЦСКА и Лудогорец на Националния стадион „Васил Левски“.

          ЦСКА продължава да се мъчи от началото на сезона – тимът е 13-и с едва девет точки и само една победа. Не помогна и пристигането на Христо Янев на треньорския пост на мястото на Душан Керкез. В дебюта на бившия футболист и наставник „армейците“ направиха 1:1 с Локомотив София в „Надежда“.

          „Имаме нужда от победи, за да върнем увереността в отбора,“ коментира Христо Янев преди първия си домакински мач като старши треньор на ЦСКА.

          Първият му двубой пред софийската публика няма да е лесен – в столицата пристига 14-кратният шампион Лудогорец. Разградчани загубиха от Бетис по-рано през седмицата в Лига Европа, но преди това победиха Монтана с 3:0 у дома. Тимът на Руи Мота е единственият без поражение в елита.

          ЦСКА няма победа над Лудогорец в последните десет мача помежду им. Последният успех на „червените“ датира от декември 2021 г., когато спечелиха с 1:0. Оттогава „зелените“ имат осем победи и две равенства.

          Преди вечерното дерби, двата отбора с име Ботев излизат един срещу друг във Враца. Домакините стартираха силно под ръководството на Тодор Симов, побеждавайки Арда с 2:0 като гости.
          От своя страна Ботев Пловдив е на дъното със седем точки и нов треньор – Иван Цветанов, който дебютира с 0:1 от Левски. В щаба на „канарчетата“ се завърна Тодор Киселичков, заменяйки Атанас Рибарски.

          По-рано през деня Добруджа посреща Арда на стадион „Дружба“. Отборът на Атанас Атанасов е предпоследен със седем точки и без победа в последните седем мача, докато Арда на Александър Тунчев заема 12-а позиция с девет пункта.

          Резултати и програма – 11-и кръг

          Петък
          Септември – Локомотив Пловдив 2:2
          Славия – Локомотив София 2:0

          Събота
          ФК ЦСКА 1948 – Спартак Варна 1:1
          Монтана – Черно море 1:3
          Левски – Берое

          Неделя
          15:00 ч. – Добруджа – Арда
          17:30 ч. – Ботев Враца – Ботев Пловдив
          20:15 ч. – ЦСКА – Лудогорец

