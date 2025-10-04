Джартов за бедствието в „Елените“: Вълната дойде неочаквано за всички

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов, заяви пред NOVA, че най-критичната ситуация е била в курортното селище „Елените“.
- Реклама -
„На този етап при нас няма информация за хора, които имат нужда от помощ. Най-критично беше в „Елените“. Колегите работеха до късно, за да могат да евакуират всички, за които имаше потенциална опасност. Продължава работата там по разчистване и обезопасяване“, обясни той.
По думите му са били евакуирани около 100 души в цялата страна, основно в „Елените“ и Царево.
„Част от хората имаха притеснения да не бъдат залети. През 2023 г. имаше тежко наводнение там, така че те бяха евакуирани основно с превантивна цел“, уточни Джартов.
Той посочи, че за изминалото денонощие пожарната е работила по над 400 сигнала, от които 340 заради тежките метеорологични условия – паднали дървета, евакуация и отводняване.
„Когато аз отидох, ситуацията беше изключително тежка. Оказа се, че имаме втора вълна след първата, която нанесе тежките поражения. Имаше и изключително интензивен валеж, но след втората вълна нямаше непосредствена опасност“, допълни той.
„Хората в „Елените“ бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички. Тогава от областния управител беше задействан BG-Alert, за да бъдат предупредени хората“, каза още Джартов.
Щетите предстои да бъдат оценени от комисия на общината.
Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов, заяви пред NOVA, че най-критичната ситуация е била в курортното селище „Елените“.
- Реклама -
„На този етап при нас няма информация за хора, които имат нужда от помощ. Най-критично беше в „Елените“. Колегите работеха до късно, за да могат да евакуират всички, за които имаше потенциална опасност. Продължава работата там по разчистване и обезопасяване“, обясни той.
По думите му са били евакуирани около 100 души в цялата страна, основно в „Елените“ и Царево.
„Част от хората имаха притеснения да не бъдат залети. През 2023 г. имаше тежко наводнение там, така че те бяха евакуирани основно с превантивна цел“, уточни Джартов.
Той посочи, че за изминалото денонощие пожарната е работила по над 400 сигнала, от които 340 заради тежките метеорологични условия – паднали дървета, евакуация и отводняване.
„Когато аз отидох, ситуацията беше изключително тежка. Оказа се, че имаме втора вълна след първата, която нанесе тежките поражения. Имаше и изключително интензивен валеж, но след втората вълна нямаше непосредствена опасност“, допълни той.
„Хората в „Елените“ бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички. Тогава от областния управител беше задействан BG-Alert, за да бъдат предупредени хората“, каза още Джартов.
Щетите предстои да бъдат оценени от комисия на общината.
Мерзавци сте вие мерзавциии . Няма такава тъпотия сухо дере. Това са покойници които винаги при обилни валежи потича много вода. Тъпотията сухи дерета е измислено от бг талибаните за да оправдаят кражбите на земя. Братя Диневи ги чакат още бедствия и те трябва да носят отговорност за щетите причинени на хората. Измишльотината обилни валежи в големи количества не върви.
,,Неочаквано,, значи? Аз, като чуя прогнозата за времето, мога да обиколя двора и къщата си и да го обезопася от вятър, наводнение или снеговалеж ,очаквано! За вас, джартов и сие, е ,,неочаквано,,? Вие на коя планета живеете? Цяла седмица вървят прогнози от наши и чужди метериолози и ,,неочаквано,,? никой не си мръдна пръста да предприеме поне минимални действия? За какво сте ни тогава толкова агенции, комисии, министерства и зяпачи? Изсякохте горите, застроихте дерета, замърсихте водоемите, не пипнахте водопроводите и ел.мрежите, пътищата, още от соца! Но ,,неочаквано,, не вие страдате, а народа! Ненужни и вредни сте, напълно очаквано!!!!
Само бедни Усраинци там,кой позволи да се строи в този канал.
Е то тези неща са така
Неочаквано
Коги Затапиш Реката с Бараки….
Водата иде “ неочаквано“???
Мутро Тикви и Кратуни!!!
И те ти Евро Катун!!!
Вечно изненаданите, т.н. „български институции“!
Оооо, изненада! В коритото на реката е потекла вода!
Винаги е така шъ знайш.!
Всяко бедствие в България е предизвикано от престъпната алчност, безхаберие и корупция на властимащите!!!
Преди 5 минути – РЕКА е заляла Свети Влас!!!!
Има изчезнали хора!!!
АЛЧНОСТ
🤣🤣🤣🤣🤣
И най вече за вас бездарниците
Ваня Пенева кметът, РДНСК, районният архитект, ама те не знаят, че са го направили!😥😡😡
Zhivka Dencheva Жалко е, загинаха хора, истински хора, герои…
Явно не само учениците трябва да полагат изпит по разбиране и прилагане на природните закони.Дали ги знаеш или не законите на физиката си действат!
Превенция трябва,ама по-лесно е нищо правенето!Все изненадани!😡Природата си е природа и ние трябва да се съобразяваме с нея,но глупостта човешка и огромната безотговорност до това води!
Петя Чакърова Най-вече човешката алчност за пусти къщя.Побъркаха се.
Как пък всичко ви изненадва и идва неочаквано ? Не трябва ли да сте подготвени за всичко? Или си мислите, че сте сватбена агенция и ще ви викат за празненства?
Вера Александрова Нищо не ги изненадва.Карат я на късмет и на ,,Пази боже дано не стане тука“.В дере строи ли се? На плажна ивица строи ли се? Дървета секат ли се? Дюни събарят ли се? Ето сега отговора на ,,изненадата“.
Каква изненада бе Джартов ?Премиера предупреди дни преди бурята!!Какво още трябва да стане,че да изведете хората Джартов?Че е строено в дерето е ясно!Но защо не изведохте хората?Язък за момчетата Джартов!!!
Не е случайно а очаквано.
Публикация на Министерски съвет преди час.
Докато български градове и села са под вода, премиерчето Роско обсъжда сигурността на Европа, необходимост от въоръжаване и защита от Русия.
А сигурността на България, жалки същества?!
В България ,която спокойно може да се преименува Писюрландия,това бедствие се случва са пореден път.И след време,което природата ще определи, ще се случи следващото…..и следващото.Природата ни преподаде поредния свой урок,но ние не искаме да се променим.Явно на нас така ни харесва,не ни пука.Да,скубим си косите след това и после ….нищо! Държавата е на автопилот,никой за нищо от управляващите не отговаря ,а и не му се търси сметка.Страшното е самото неглижиране на това,което се случва,полувинчатите мерки са на мода.И това не е от днес или вчера.Потърпевш.от.цялото това мазало е обикновения човечец.Но и на него явно не му пука или вече е обръгнал от всичко това!Промяната в положителна посока не се вижда…..
От къде дойде вълна,маже би ценами!
Много очаквано е! 😡
Нищо неочаквано няма. В историята няма случай в който вълната да тръгне нагоре или да да започне да си търси друго корито.
Всички кметове в затвора! Плюс Джамбов и компания
Природното бедствие се казва: Алчни за власт и имоти, крадливи и лъжливи инвеститори и строители, алчни за пари администратори разрешили това изсичане и застрояване.Това е природно бедствие,той Господ забавя, той не забравя.
А е на вас всичко ви е все неочаквано
Безхаберие и липса на държавност!😡Безотговорност ,огромна ,навсякъде!
Какво се правите на изненадани? Строено е в коритото на река, на стръмни дерета, по които се стичат водите от планината в морето. Какво по-ясно? Природата си е била там преди лакомите крадци да застанат на пътя й. Виждате първоначално селището къде е било проектирано от онези“ лошите“- на място, което и сега не е залято с вода. А вие строите на пътя на водата и сега лицемерно ревете!
Случайни ли са строени къщите и хотелите там,бедствията винаги идват неочаквано,но като се строй не е неочаквано
Там където е дере и е текла вода ,винаги може пак да потече .Не от данъкоплатците да плащаме за корупцията ,разрешителните и строежа на ненаситните олигарси заедно с престъпните управляващи.Прикуратура ,ама то има ли в тая държава ,да за тлъсти заплати и защита на престъпници
Какво се правят на ощипани моми, навсякъде има пръст някой депутат или министър.Всички имат комплекси по морето чрез поставени лица!Всички промени в законите са лобистки!
Безхаберници на постове хал ви е щом не спазвате законите – пожари, унищожаване на гори,пояси, застрояване на неподходящи места от лакомия природата си отмъщава.
Ми те така идват вълните в деретата!
ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО ПЛУВА В РЕКА НА ЧУЖДА КОРУПЦИЯ 🎃
Дере
Кой и защо разрешава да се строи в дерета и корита на реки?!?!
Tanya Kerina модела БОЙКО
Надявам се природата да си вземе всичко в най скоро време!
Не давайте пари от нашия джоб за тия хотели.
Те са имали пари да дадат подскочи да строят в дере.
Никакви пари за тях от бедния български народ.
Румяна Докова ако има украинци ще ги обезпечат за наша сметка.
Tihova Ganka пълно е с тях в тия къщи
Hristina Hristova означава ще плащаме ние. С животи платихме вече. Покой за душите на загиналите смели българи! ☦️
Tihova Ganka а то със сигурност има
Да събираме капачки за всички облажили се от безумията в строителството,че още да се облажат , а не да платят за алчността си!
Абе вие, какво искате вълната да вика “ идваааам“! Боже, опази България! Млади, прости, тъпи хора!
За там веднага започват да оценяват щетите
Кое в България за крадците не е случайно Но къщите хотелите и джиповете им не са случайни
Джартов, Джартов ?
Вълната била неочаквана за всички!!!!
На теб заплатата ти е очаквана и ти се плаща да предотвратяващ такива моменти! Къде превенцията ?
Как се подготвихте за момента?
П@ разит престъпен! 1. От към канализации, отводнители, речни корита, диги, инфраструктура като цяло, това е крайния продукт от любимите им УЖ,,обществени поръчки“? Всъщност кое е това общество, което е поръчвало нещо си, за да наричат този явен грабеж УЖ,,обществени поръчки“? Как пък една шахта в България не изчистиха цяла седмица? Но почистването на шахти не е свързано с любимите им УЖ,,обществени поръчки“. Нещо повече, самото възстановяване на разрушенията е свързано със същите = $€$€$€ 2. Във всяко населено място, когато стане наводнение или суша местните хора клатят глави с изумление „Ауу, такъв дъжд или безводие не бяхме виждали от години!“, но не виждат камионите с отрязаните дърва.
Българите не правим причинно-следствени връзки!
Всяко дърво е многогодишен изравнител и при дъжд поема близо 300л.вода , а при суша я отдава.
Един хектар гора поема и задържа 80 тона вода.
При поголовната сеч, която наблюдаваме, имаме или суша или наводнения според ситуацията.
Това, което се случва по моя преценка е плавна и неумолима „хаитизация“ и оварвaряване.
А сега си представете, че се самоуправлявахме през референдуми по примера на Швейцария. И на даден референдум, се подложи точка касаеща ,,вечен мораториум, забрана, относно изсичането на горите “ с ДА/НЕ. Вековни гори които изсякоха поголовно. Като унищожиха естествения хабитат на безброй видове, флора, фауна, градени със столетия. Свлачищата и наводненията са само част от последствията. Влошеното качество на водата, както и изобщо въпроса дали ще я има. Влошено качество на въздуха, през който избиват хиляди хора на година. Температурни инверсии. Дали някой освен шайките и поставените им фирми ще гласува с ,,НЕ“? Как мислите? И дали ще има умишлени пожари от дървената мафия, след като сечта е забранена? Умишлени пожари които се наказват с 1000лв глоба по фалшивите престъпни закони на същите шайки. За пример в Гърция умишления палеж на гори се наказват с глоба над 100 000 евро и 20 години затвор.
През референдумите може да внесем ИЗБОРНО най хубавото от целия свят именно тук. И тук съответно да стане най хубавото място за живеене.
Тази фалшива символична представителност е имала някакъв смисъл пред век, когато е липсвала електронна свързаност между хората-собствениците. Защо са ми днес посредници , УЖ представители, след като мога да гласувам през телефона си 200 пъти за 200 секунди време=3 минути и 20 секунди. Мога да платя през телефона си данъците ми, мога да си купя престъпна винетка през него, мога дори да банкирам, но забележете не мога през същия този телефон да решавам за какво да се изразходват данъците ми- парите ми?!
Демокрация с вождове няма – не съществува такава! Никъде в превода на думата ,, демокрация “ няма и намек за вождове, управници, господари, партии, масови убийци, деребеи и сатрапи. Няма! Ама видите ли трябвало да има правителство? Защо? Някой сеща ли се за един закон в полза на хората за 35 години? Нещо повече, всички закони са срещу хората и в една единствена полза – на личните им офшорни сметки!
РЕШЕНИЕТО: Нова истинска Конституция приета на референдум /единствения легитимен вариант/, а защо не копи пейст на Швейцарската – референдуми!
Електронни референдуми + Изпълнителна агенция, която да превежда в сила волята и желанията на собствениците – хората! Всичко извън това няма общо с Държава, демокрация, общество. Които бъркате с @фрик@нско племе с вождове. Държавен служител “ произлиза от ,,служба“ ,,служа“ ,,слуга“ – в самата дума е заложено, а не от ,,Господар “ ,,вожд“ ,,управник“ който решава еднолично как да живеят всички останали. Общество“ произлиза от ,,общо“ – в самата дума е заложено. Тоест, едноличните решения на някой си вожд, освен недопустими са и престъпни такива в своя генезис. Единствената ни позната форма за общи решения са референдумите. Друга не съществува!
Възможно ли е изобщо да има ,,общество “ след като някой си вожд еднолично се разпорежда с ,,общото“?
Когато видите, депутати, президенти, министри, кмЯтове, и всякаква подобна престъпна п@пл@ч – да протестират на площада, поради това, че собствениците – хората, са отхвърлили предния им престъпен закон на електронен референдум, само и единствено тогава ще преживеете усещането за общество, държава, демокрация. Избора на вождове, господари, деребеи и сатрапи, които да решават еднолично как да живеят всички останали не е ,,избор“, а още по малко може да се счита за ,,право“ -р0бство е! Р0бство на офшорните им лични сметки!
Абе тоя пъпеш наистина ли е малоумник , или се прави на такъв ?!?
Бедствието дойде там, където човешката простотия и безотговорност е проявена в особено големи размери. Природата не толерира глупостта!
Обикновенно на други места всичко е очаквано,у нас не….
Или заради поредния пример на безхаберие ,лакомия ,и некомпетентност сме на принципа : Кой ми с..а в гащите
А иначе галениците на издръжка които са повечето там в момента ще ги уредите бързо
Искаш природата да те предупреди? Че то се мисли, преди да се строи в дерето!.
Напълно очаквано, само не се е знаело точно кога. Е случи се очакваното и природата си отмъсти.