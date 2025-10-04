Джартов за бедствието в „Елените“: Вълната дойде неочаквано за всички

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов, заяви пред NOVA, че най-критичната ситуация е била в курортното селище „Елените“.

„На този етап при нас няма информация за хора, които имат нужда от помощ. Най-критично беше в „Елените“. Колегите работеха до късно, за да могат да евакуират всички, за които имаше потенциална опасност. Продължава работата там по разчистване и обезопасяване“, обясни той.

По думите му са били евакуирани около 100 души в цялата страна, основно в „Елените“ и Царево.

„Част от хората имаха притеснения да не бъдат залети. През 2023 г. имаше тежко наводнение там, така че те бяха евакуирани основно с превантивна цел“, уточни Джартов.

Той посочи, че за изминалото денонощие пожарната е работила по над 400 сигнала, от които 340 заради тежките метеорологични условия – паднали дървета, евакуация и отводняване.

„Когато аз отидох, ситуацията беше изключително тежка. Оказа се, че имаме втора вълна след първата, която нанесе тежките поражения. Имаше и изключително интензивен валеж, но след втората вълна нямаше непосредствена опасност“, допълни той.

„Хората в „Елените“ бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички. Тогава от областния управител беше задействан BG-Alert, за да бъдат предупредени хората“, каза още Джартов.

Щетите предстои да бъдат оценени от комисия на общината.