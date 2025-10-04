Джордж Ръсел надви пилотите на Макларън и Ферари за полпозишън в Гран При на Сингапур

Джордж Ръсел с Мерцедес спечели полпозишън за утрешното Гран При на Сингапур, пореден кръг от сезона във Формула 1. Британецът остави зад себе си в квалификацията световния шампион с Ред Бул Макс Верстапен и Оскар Пиастри с Макларън съответно втори и трети.

В топ 10 влязоха още съотборникът на Ръсел – Кими Антонели, Ландо Норис (Макларън), пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Льоклер, Исак Хаджар (Рейсинг Булс), Оливър Беърман (Хаас) и Фернандо Алонсо (Астън Мартин).

Състезанието за Голямата награда на Сингапур на пистата „Марина Бей“ е утре, 5 октомври от 15:00 часа българско време.