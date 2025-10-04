НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 04.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортМоторни Спортове

          Джордж Ръсел надви пилотите на Макларън и Ферари за полпозишън в Гран При на Сингапур

          Основното състезание на пистата "Марина Бей" започва утре, 5 октомври от 15:00 часа българско време.

          0
          16
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Джордж Ръсел с Мерцедес спечели полпозишън за утрешното Гран При на Сингапур, пореден кръг от сезона във Формула 1. Британецът остави зад себе си в квалификацията световния шампион с Ред Бул Макс Верстапен и Оскар Пиастри с Макларън съответно втори и трети.

          - Реклама -

          В топ 10 влязоха още съотборникът на Ръсел – Кими Антонели, Ландо Норис (Макларън), пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Льоклер, Исак Хаджар (Рейсинг Булс), Оливър Беърман (Хаас) и Фернандо Алонсо (Астън Мартин).

          Състезанието за Голямата награда на Сингапур на пистата „Марина Бей“ е утре, 5 октомври от 15:00 часа българско време.

          Джордж Ръсел с Мерцедес спечели полпозишън за утрешното Гран При на Сингапур, пореден кръг от сезона във Формула 1. Британецът остави зад себе си в квалификацията световния шампион с Ред Бул Макс Верстапен и Оскар Пиастри с Макларън съответно втори и трети.

          - Реклама -

          В топ 10 влязоха още съотборникът на Ръсел – Кими Антонели, Ландо Норис (Макларън), пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Льоклер, Исак Хаджар (Рейсинг Булс), Оливър Беърман (Хаас) и Фернандо Алонсо (Астън Мартин).

          Състезанието за Голямата награда на Сингапур на пистата „Марина Бей“ е утре, 5 октомври от 15:00 часа българско време.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Тотнъм излъга Лийдс като гост, Илия Груев не взе участие в мача

          Николай Минчев -
          Тотнъм Хотспър се върна към победите в английската Висша лига, след като в мач от седмия кръг на шампионата надви Лийдс с 2:1 като...
          Тенис

          Яник Синер започна да отстранява съперниците си и в Шанхай

          Николай Минчев -
          Световният номер 2 Яник Синер започна с комфортна победа защитата на титлата си на Мастърса в Шанхай. Италианецът се справи с представителя на Германия...
          Тенис

          Линда Носкова се класира за финала в Пекин

          Николай Минчев -
          Линда Носкова се класира за финала на тенис турнира в Пекин, Китай. Чехкинята срази Джесика Пегула в истински трилър с 6-3, 1-6, 7-6 (6)...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions