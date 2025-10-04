Фабиен, Рилдо и Мислович няма да помагат на Левски срещу Берое

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 11-ия кръг на Първа лига срещу Берое. В нея не попаднаха Карл Фабиен, Рилдо и Патрик Мислович.

Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е тази вечер от 20:15 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Карлос Охене, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.