Георги Лазаров пак бележи за ценна победа на Черно море

Черно море спечели с 3:1 като гост на Монтана в мач от 11-ия кръг на efbet Лига. Тимът на Илиан Илиев показа по-класна игра и си осигури успеха още преди последния съдийски сигнал.

„Моряците“ поведоха рано още в 8-ата минута, когато Димитър Тонев откри резултата, а в 34-ата Селсо Сидни удвои преднината на гостите. След почивката домакините намалиха изоставането чрез бившия играч на варненци Иван Коконов, който в 57-ата минута върна интригата с гол за 1:2.

Монтана натисна в опит да изравни, но в 79-ата минута Георги Лазаров с късмет реализира трето попадение за Черно море и сложи точка на спора.

С шестата си победа за сезона варненци се изкачиха временно на трето място в класирането. Монтана пък записа шеста загуба и трета поредна, оставайки на 10-а позиция в таблицата.