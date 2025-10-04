НА ЖИВО
          Гол в края донесе обрат за Осасуна и вгорчи визитата на Хетафе в Памплона

          Хетафе остава с 11 точки на 8-ото място

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Осасуна победи Хетафе у дома с 2:1 в първия мач от 8-ия кръг в Ла Лига и така събра 10 точки и излезе на 11-ата позиция, докато Хетафе остава с 11 точки на 8-ото място!

          В Памплона гостите от предградията на Мадрид поведоха в 23-ата минута, когато Луис Мия намери Борха Майорал непокрит и той с удар по тревата матира Серхио Ерера!

          В добавеното време на първото полувреме Виктор Муньос подаде на Абел Бретонес, който овладя топката на границата на наказателното поле и я прати в горния десен ъгъл за 1:1!

          Когато изглеждаше, че мачът ще завърши без победител, на сцената излезе Алехандро Катена, който в 90-ата минута засече с глава центриране от ъглов удар на Рубен Гарсия и прати топката в мрежата, за да донесе успеха за тима на Алесио Лиши!

