НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 04.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Грешна стъпка срещу Спартак Варна попречи на ЦСКА 1948 да стигне върха

          Срещата завърши при резултат 1:1, головете отбелязаха Диало и Коуто

          2
          37
          Снимка: www.facebook.com/fcCSKA48
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА 1948 не успя да се изкачи, макар и временно, на първата позиция в първенството, след като направи 1:1 със Спартак Варна в среща от 11-ия кръг.

          - Реклама -

          На стадиона в Бистрица Мамаду Диало изведе „червените“ напред в резултата с осмия си гол за сезона. В ролята на асистент бе капитанът Георги Русев. След почивката обаче „соколите“ се добраха до точка след точно изпълнената от Бернардо Коуто дузпа.

          ЦСКА 1948 е с 23 точки – толкова има и лидерът Левски, но „сините“ тепърва ще приемат Берое. Спартак Варна е на осмата позиция с 12 пункта след шестото си равенство през кампанията.

          В следващия кръг възпитаниците на Гьоко Хаджиевски гостуват на шампиона Лудогорец, а ЦСКА 1948 има визита на Локомотив София.

          ЦСКА 1948 не успя да се изкачи, макар и временно, на първата позиция в първенството, след като направи 1:1 със Спартак Варна в среща от 11-ия кръг.

          - Реклама -

          На стадиона в Бистрица Мамаду Диало изведе „червените“ напред в резултата с осмия си гол за сезона. В ролята на асистент бе капитанът Георги Русев. След почивката обаче „соколите“ се добраха до точка след точно изпълнената от Бернардо Коуто дузпа.

          ЦСКА 1948 е с 23 точки – толкова има и лидерът Левски, но „сините“ тепърва ще приемат Берое. Спартак Варна е на осмата позиция с 12 пункта след шестото си равенство през кампанията.

          В следващия кръг възпитаниците на Гьоко Хаджиевски гостуват на шампиона Лудогорец, а ЦСКА 1948 има визита на Локомотив София.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Напрежение и сблъсъци в Тбилиси след изборите: „Грузинска мечта“ печели местния вот, опозицията говори за нелегитимно управление

          Красимир Попов -
          Управляващата популистка партия „Грузинска мечта“ се изправи пред първото си изборно изпитание, след като оспорваните парламентарни избори преди година хвърлиха страната в политически хаос...
          Война

          Нови израелски бомбардировки в Газа взеха 57 жертви въпреки призива на президента Доналд Тръмп за прекратяване на атаките

          Красимир Попов -
          Агенцията за гражданска отбрана в Газа съобщи, че израелските въздушни удари на 4 октомври са отнели живота на най-малко 57 души, въпреки призива на...
          Спорт

          Класика за Байерн във Франкфурт

          Станимир Бакалов -
          Байерн продължава шампионския си поход в Бундеслигата. Германският колос спечили с 3:0 гостуването си на Айнтрахт във Франкфурт. Това беше шеста победа от шест мача...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions