Грешна стъпка срещу Спартак Варна попречи на ЦСКА 1948 да стигне върха

ЦСКА 1948 не успя да се изкачи, макар и временно, на първата позиция в първенството, след като направи 1:1 със Спартак Варна в среща от 11-ия кръг.

На стадиона в Бистрица Мамаду Диало изведе „червените“ напред в резултата с осмия си гол за сезона. В ролята на асистент бе капитанът Георги Русев. След почивката обаче „соколите“ се добраха до точка след точно изпълнената от Бернардо Коуто дузпа.

ЦСКА 1948 е с 23 точки – толкова има и лидерът Левски, но „сините“ тепърва ще приемат Берое. Спартак Варна е на осмата позиция с 12 пункта след шестото си равенство през кампанията.

В следващия кръг възпитаниците на Гьоко Хаджиевски гостуват на шампиона Лудогорец, а ЦСКА 1948 има визита на Локомотив София.