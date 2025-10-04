Интер разгроми Кремонезе с 4:1 в мач от 6-ия кръг в Серия „А“. На „Джузепе Меаца“ в Милано „нерадзурите“ вкараха по два пъти на полувреме. Лаутаро Мартинес откри резултата още в 6-ата минута.

- Реклама -

В 38-ата Анже-Йоан Бони удвои преднината, а послед асистира на Федерико Димарко (55), който направи 3:0.

Николо Барела в 57-ата минута покачи на 4:0.

Гостите от Кремонезе върнаха едно попадение в 87-ата минута чрез резервата Федерико Бонацоли.

За Интер това е четвърти успех за сезона, отборът се изкачи до 4-ото място в класирането.