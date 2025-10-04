НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 04.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Интер разгроми Кремонезе с 4:1 

          Бони блести за "нерадзурите", вече са четвърти в Серия "А"

          0
          5
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Интер разгроми Кремонезе с 4:1 в мач от 6-ия кръг в Серия „А“. На „Джузепе Меаца“ в Милано „нерадзурите“ вкараха по два пъти на полувреме. Лаутаро Мартинес откри резултата още в 6-ата минута.

          - Реклама -

          В 38-ата Анже-Йоан Бони удвои преднината, а послед асистира на Федерико Димарко (55), който направи 3:0.

          Николо Барела в 57-ата минута покачи на 4:0.

          Гостите от Кремонезе върнаха едно попадение в 87-ата минута чрез резервата Федерико Бонацоли.

          За Интер това е четвърти успех за сезона,  отборът се изкачи до 4-ото място в класирането.

          Интер разгроми Кремонезе с 4:1 в мач от 6-ия кръг в Серия „А“. На „Джузепе Меаца“ в Милано „нерадзурите“ вкараха по два пъти на полувреме. Лаутаро Мартинес откри резултата още в 6-ата минута.

          - Реклама -

          В 38-ата Анже-Йоан Бони удвои преднината, а послед асистира на Федерико Димарко (55), който направи 3:0.

          Николо Барела в 57-ата минута покачи на 4:0.

          Гостите от Кремонезе върнаха едно попадение в 87-ата минута чрез резервата Федерико Бонацоли.

          За Интер това е четвърти успех за сезона,  отборът се изкачи до 4-ото място в класирането.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Нов шок за Ливърпул! Челси изтръгна 2:1 в 96-ата минута

          Станимир Бакалов -
          С късен гол отново дълбоко в добавеното време, Челси шокира Ливърпул с 2:1, за да го свали окончателно от върха в класирането. Естевао бе...
          Спорт

          Талисманът Катеричочко на дербито Славия – Локомотив

          Станимир Бакалов -
          Талисманът Катеричочко на дербито Славия – Локомотив За първи път талисман на футболен отбор влезе с гостуващата агитка на стадиона на съперника, така култовата катерица...
          Спорт

          Борусия Дортмунд и РБ Лайпциг не се победиха

          Станимир Бакалов -
          Борусия Дортмунд и РБ Лайпциг не се победиха в мач от шестия кръг на Бундеслигата, като двубоят на "Сигнал Идуна Парк" завърши 1:1. И двете...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions