НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 04.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Иван Димов със сребро в изхвърлянето на Световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия

          0
          29
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Българският щангист Иван Димов спечели сребърен медал в изхвърлянето в категория до 65 кг на Световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия.

          - Реклама -

          Димов завърши движението с 137 кг, след като изпусна 141 кг в последния си опит. В крайното класиране той събра общ двубой от 300 кг (163 кг изтласкване), което му отреди шесто място в генералното подреждане.

          „Дадох всичко от себе си. Жалко за последния опит, но среброто е стъпка напред,“ коментира Димов след състезанието.

          Златният медал и нов световен рекорд в двубоя с 324 кг спечели турският състезател Фуркан Мохамед Озбек.

          Другият български представител в категорията, Габриел Маринов, остана 13-и с общ резултат от 275 кг.

          Следващият наш състезател, който ще излезе на подиума, е Карлос Насар. Той ще се състезава в категория до 94 кг на 9 октомври (четвъртък) от 20:30 часа, когато ще се разпределят новите медали.

          Българският щангист Иван Димов спечели сребърен медал в изхвърлянето в категория до 65 кг на Световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия.

          - Реклама -

          Димов завърши движението с 137 кг, след като изпусна 141 кг в последния си опит. В крайното класиране той събра общ двубой от 300 кг (163 кг изтласкване), което му отреди шесто място в генералното подреждане.

          „Дадох всичко от себе си. Жалко за последния опит, но среброто е стъпка напред,“ коментира Димов след състезанието.

          Златният медал и нов световен рекорд в двубоя с 324 кг спечели турският състезател Фуркан Мохамед Озбек.

          Другият български представител в категорията, Габриел Маринов, остана 13-и с общ резултат от 275 кг.

          Следващият наш състезател, който ще излезе на подиума, е Карлос Насар. Той ще се състезава в категория до 94 кг на 9 октомври (четвъртък) от 20:30 часа, когато ще се разпределят новите медали.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Класика за Байерн във Франкфурт

          Станимир Бакалов -
          Байерн продължава шампионския си поход в Бундеслигата. Германският колос спечили с 3:0 гостуването си на Айнтрахт във Франкфурт. Това беше шеста победа от шест мача...
          Спорт

          Левски потрепери, но би на „Герена“

          Станимир Бакалов -
          Левски победи Берое с 3:1 в двубой от 11-ия кръг на шампионата. „Сините“ поведоха още в 12-ата минута с гол на Мустафа Сангаре. Берое игра...
          Футбол

          Дербито ЦСКА – Лудогорец затваря неделната програма в 11-ия кръг на Първа лига

          Красимир Попов -
          С три мача в неделя, 5 октомври, продължава 11-ият кръг на Първа лига.От 15:00 ч. новакът Добруджа е домакин на Арда, от 17:30 ч....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions