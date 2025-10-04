Иван Димов със сребро в изхвърлянето на Световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия

Българският щангист Иван Димов спечели сребърен медал в изхвърлянето в категория до 65 кг на Световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия.

Димов завърши движението с 137 кг, след като изпусна 141 кг в последния си опит. В крайното класиране той събра общ двубой от 300 кг (163 кг изтласкване), което му отреди шесто място в генералното подреждане.

„Дадох всичко от себе си. Жалко за последния опит, но среброто е стъпка напред,“ коментира Димов след състезанието.

Златният медал и нов световен рекорд в двубоя с 324 кг спечели турският състезател Фуркан Мохамед Озбек.

Другият български представител в категорията, Габриел Маринов, остана 13-и с общ резултат от 275 кг.

Следващият наш състезател, който ще излезе на подиума, е Карлос Насар. Той ще се състезава в категория до 94 кг на 9 октомври (четвъртък) от 20:30 часа, когато ще се разпределят новите медали.