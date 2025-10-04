Израел готви първа стъпка по мирния план на Тръмп за Газа

Политическото ръководство на Израел е наредило на военните да намалят офанзивните действия в ивицата Газа и се подготвя за „незабавно изпълнение“ на първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп, съобщиха израелските медии, цитирани от Ройтерс. Решението идва след частичния отговор на „Хамас“ по предложението.
Междувременно президентът на САЩ публикува кратко видео послание в социалната си мрежа Truth Social, в което увери, че съгласно неговия мирен план „всички страни ще бъдат третирани справедливо“.
„Днес е велик ден. Ще видим как ще се развие. Сега трябва да финализираме подробностите“, заяви Тръмп.
Ситуацията остава динамична, като международните наблюдатели очакват дали намаляването на бойните действия ще доведе до първи практически стъпки към изпълнение на американския план.
Никой няма доверие в Израел!
Готви манджа за ядене, а за Мир……ще стане,когато изземе цялата площ на Газа!!
Минути след като Хамас прие плана на Тръмп , израелските убийци бомбардираха Хан Юнис в Газа убивайки десетки жени и деца. Не напразно цял свят мрази това ✡️ племе.
Престъпници !!!
„Хамас“ сведе глава…
Валентин Лазаров нищо не сведоха. Няма да има освобождаване на заложници след като снощи еврейските терористи отново бомбардираха и убиха жени и деца.
Валентин Лазаров ти гащи
Телевизия Евроком имате моралното задължение да триете омразна и фашлива реч от коментарите под статиите ви.
Ч..фути и мир… 🤣🤣🤣
Ционисти и мир???
Dimitar Peykov путинисти и мир?😂
Всички дължим голямо извинение на фашисТка Германия!!!
Копелета
