Израел готви първа стъпка по мирния план на Тръмп за Газа

Политическото ръководство на Израел е наредило на военните да намалят офанзивните действия в ивицата Газа и се подготвя за „незабавно изпълнение“ на първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп, съобщиха израелските медии, цитирани от Ройтерс. Решението идва след частичния отговор на „Хамас“ по предложението.

Междувременно президентът на САЩ публикува кратко видео послание в социалната си мрежа Truth Social, в което увери, че съгласно неговия мирен план „всички страни ще бъдат третирани справедливо“.

„Днес е велик ден. Ще видим как ще се развие. Сега трябва да финализираме подробностите“, заяви Тръмп.

Ситуацията остава динамична, като международните наблюдатели очакват дали намаляването на бойните действия ще доведе до първи практически стъпки към изпълнение на американския план.