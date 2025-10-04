Яник Синер започна да отстранява съперниците си и в Шанхай

Световният номер 2 Яник Синер започна с комфортна победа защитата на титлата си на Мастърса в Шанхай. Италианецът се справи с представителя на Германия Даниел Алтмайер – 6-3, 6-3, за близо час и 40 минути.

- Реклама -

Синер реализира общо три пробива за успеха, като загуби само четири точки на първи сервис и спаси и двете възможности за брейк пред опонента. Следващият съперник на актуалния носител на трофея, който наскоро грабна титлата в Пекин, е 27-ият поставен Талон Грикспор от Нидерландия.

Финалистът от Пекин Лърнър Тиен също продължава напред. Талантливият американец пречупи Корентен Муте в трисетова битка. В следващия кръг е и Даниил Медведев. 16-ият в схемата даде само два гейма на чеха Далибор Свърчина.