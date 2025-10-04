НА ЖИВО
          Здраве

          Как да се грижим за пикочния мехур: шест навика, които могат да навредят на здравето му

          Снимка: iStockphoto
          Пикочният мехур – този малък, подобен на балон орган, съхранява и освобождава урина, като помага на тялото да елиминира отпадъците и да поддържа баланса на течностите.

          Но както сърцето или белите дробове, и той се нуждае от грижи. Пренебрегването му може да доведе до дискомфорт, инфекции и сериозни състояния като инконтиненция или дори рак. Добрата новина е, че много проблеми с пикочния мехур са предотвратими и зависят от ежедневните навици.

          1. Твърде дълго задържане на урина

          Отлагането на ходенето до тоалетна разтяга мускулите на пикочния мехур, което може да доведе до задържане на урина и инфекции.

          „Задържането на урина дава на бактериите повече време за размножаване,“ посочват експертите.

          Препоръчва се изпразване на пикочния мехур на всеки три до четири часа. В тежки случаи хроничното задържане може дори да увреди бъбреците.

          2. Недостатъчно пиене на вода

          Дехидратацията прави урината по-концентрирана и дразни лигавицата на мехура. Стремете се към 1,5–2 литра вода дневно, освен ако лекар не препоръча друго.

          Липсата на течности също може да доведе до запек, който притиска пикочния мехур и влошава контрола върху него.

          3. Прекомерна консумация на кофеин и алкохол

          Кофеинът и алкохолът действат като диуретици и могат да раздразнят мехура.

          „Хора, които пият над 450 мг кофеин дневно, са по-склонни към инконтиненция,“ показва проучване.

          Алкохолът в големи количества също увеличава риска от рак на пикочния мехур, макар данните да са смесени. Намаляването на приема облекчава симптомите и намалява риска в дългосрочен план.

          4. Тютюнопушене

          Пушенето е основна причина за рак на пикочния мехур – отговорно е за около половината от всички случаи. Пушачите са до четири пъти по-склонни да развият болестта.

          „Когато урината се задържа, канцерогените в тютюна увреждат лигавицата на мехура,“ предупреждават специалистите.

          5. Лоша хигиена в банята

          Неправилната хигиена може да внесе бактерии в пикочните пътища.
          Избягвайте агресивни сапуни, избърсвайте отпред назад и мийте ръцете си редовно.

          „Уринирането след секс намалява риска от инфекция и при мъже, и при жени.“

          6. Лоша диета и липса на движение

          Наднорменото тегло оказва натиск върху мехура и увеличава риска от изтичане на урина.
          Редовните упражнения и богата на фибри диета (пълнозърнести храни, плодове, зеленчуци) помагат за здравето на храносмилателната и пикочната система.

          Избягвайте газирани напитки, пикантни ястия, цитруси и изкуствени подсладители, които могат да раздразнят мехура.

          Здравето на пикочния мехур зависи от ежедневните изборидобра хидратация, умереност, хигиена и внимание към сигналите на тялото.

          „Ако забележите често уриниране, болка, парене или кръв в урината, потърсете лекар,“ съветва експертът Дипа Камдар, преподавател по фармацевтична практика в Университета Кингстън.

