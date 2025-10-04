Как да се грижим за пикочния мехур: шест навика, които могат да навредят на здравето му

Пикочният мехур – този малък, подобен на балон орган, съхранява и освобождава урина, като помага на тялото да елиминира отпадъците и да поддържа баланса на течностите.

- Реклама -

Но както сърцето или белите дробове, и той се нуждае от грижи. Пренебрегването му може да доведе до дискомфорт, инфекции и сериозни състояния като инконтиненция или дори рак. Добрата новина е, че много проблеми с пикочния мехур са предотвратими и зависят от ежедневните навици.

1. Твърде дълго задържане на урина

Отлагането на ходенето до тоалетна разтяга мускулите на пикочния мехур, което може да доведе до задържане на урина и инфекции.

„Задържането на урина дава на бактериите повече време за размножаване,“ посочват експертите.

Препоръчва се изпразване на пикочния мехур на всеки три до четири часа. В тежки случаи хроничното задържане може дори да увреди бъбреците.

2. Недостатъчно пиене на вода

Дехидратацията прави урината по-концентрирана и дразни лигавицата на мехура. Стремете се към 1,5–2 литра вода дневно, освен ако лекар не препоръча друго.

Липсата на течности също може да доведе до запек, който притиска пикочния мехур и влошава контрола върху него.

3. Прекомерна консумация на кофеин и алкохол

Кофеинът и алкохолът действат като диуретици и могат да раздразнят мехура.

„Хора, които пият над 450 мг кофеин дневно, са по-склонни към инконтиненция,“ показва проучване.

Алкохолът в големи количества също увеличава риска от рак на пикочния мехур, макар данните да са смесени. Намаляването на приема облекчава симптомите и намалява риска в дългосрочен план.

4. Тютюнопушене

Пушенето е основна причина за рак на пикочния мехур – отговорно е за около половината от всички случаи. Пушачите са до четири пъти по-склонни да развият болестта.

„Когато урината се задържа, канцерогените в тютюна увреждат лигавицата на мехура,“ предупреждават специалистите.

5. Лоша хигиена в банята

Неправилната хигиена може да внесе бактерии в пикочните пътища.

Избягвайте агресивни сапуни, избърсвайте отпред назад и мийте ръцете си редовно.

„Уринирането след секс намалява риска от инфекция и при мъже, и при жени.“

6. Лоша диета и липса на движение

Наднорменото тегло оказва натиск върху мехура и увеличава риска от изтичане на урина.

Редовните упражнения и богата на фибри диета (пълнозърнести храни, плодове, зеленчуци) помагат за здравето на храносмилателната и пикочната система.

Избягвайте газирани напитки, пикантни ястия, цитруси и изкуствени подсладители, които могат да раздразнят мехура.

Здравето на пикочния мехур зависи от ежедневните избори – добра хидратация, умереност, хигиена и внимание към сигналите на тялото.