Как да се грижим за пикочния мехур: шест навика, които могат да навредят на здравето му

Пикочният мехур – този малък, подобен на балон орган, съхранява и освобождава урина, като помага на тялото да елиминира отпадъците и да поддържа баланса на течностите.
Но както сърцето или белите дробове, и той се нуждае от грижи. Пренебрегването му може да доведе до дискомфорт, инфекции и сериозни състояния като инконтиненция или дори рак. Добрата новина е, че много проблеми с пикочния мехур са предотвратими и зависят от ежедневните навици.
1. Твърде дълго задържане на урина
Отлагането на ходенето до тоалетна разтяга мускулите на пикочния мехур, което може да доведе до задържане на урина и инфекции.
Препоръчва се изпразване на пикочния мехур на всеки три до четири часа. В тежки случаи хроничното задържане може дори да увреди бъбреците.
2. Недостатъчно пиене на вода
Дехидратацията прави урината по-концентрирана и дразни лигавицата на мехура. Стремете се към 1,5–2 литра вода дневно, освен ако лекар не препоръча друго.
Липсата на течности също може да доведе до запек, който притиска пикочния мехур и влошава контрола върху него.
3. Прекомерна консумация на кофеин и алкохол
Кофеинът и алкохолът действат като диуретици и могат да раздразнят мехура.
Алкохолът в големи количества също увеличава риска от рак на пикочния мехур, макар данните да са смесени. Намаляването на приема облекчава симптомите и намалява риска в дългосрочен план.
4. Тютюнопушене
Пушенето е основна причина за рак на пикочния мехур – отговорно е за около половината от всички случаи. Пушачите са до четири пъти по-склонни да развият болестта.
5. Лоша хигиена в банята
Неправилната хигиена може да внесе бактерии в пикочните пътища.
Избягвайте агресивни сапуни, избърсвайте отпред назад и мийте ръцете си редовно.
6. Лоша диета и липса на движение
Наднорменото тегло оказва натиск върху мехура и увеличава риска от изтичане на урина.
Редовните упражнения и богата на фибри диета (пълнозърнести храни, плодове, зеленчуци) помагат за здравето на храносмилателната и пикочната система.
Избягвайте газирани напитки, пикантни ястия, цитруси и изкуствени подсладители, които могат да раздразнят мехура.
Здравето на пикочния мехур зависи от ежедневните избори – добра хидратация, умереност, хигиена и внимание към сигналите на тялото.