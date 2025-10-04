НА ЖИВО
          Как и защо изчезна интервю на Васил Терзиев от ефира на БНТ?

          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Скандал за малко не избухна около интервюто на кмета на София Васил Терзиев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“, след като записът му липсваше в YouTube канала на БНТ и беше достъпен само частично на сайта на телевизията, предаде OFFNews.

          Реакцията на десни политици и граждани беше остра, а в социалните мрежи се появиха множество сигнали за изчезналото видео. След общественото недоволство от Продължаваме промяната съобщиха, че цялото участие на Терзиев вече е качено в платформите на БНТ.

          Кметът на район „Слатина“ Георги Илиев коментира във „Фейсбук“:

          „Изгледайте интервюто и ще разберете какво плаши завладелите държавата ни и особено онзи с главно Д. „Д“ като „фали“, както каза кметът на София.“

          От БНТ отрекоха да става дума за цензура и обясниха, че липсата е била заради техническа грешка при качването на записа.

          Изданието „Булевард България“ обаче отбеляза, че и в новината на БНТ за предаването първоначално е публикувана цензурирана версия, в която отсъстват критиките на Терзиев към депутатите от ДПС Делян Пеевски и Хамид Хамид.

