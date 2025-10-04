НА ЖИВО
          Класика за Байерн във Франкфурт

          Хари Кейн с пореден гол за баварците

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Байерн продължава шампионския си поход в Бундеслигата. Германският колос спечили с 3:0 гостуването си на Айнтрахт във Франкфурт. Това беше шеста победа от шест мача в първенството.

          Луис Диас откри резултата с гол още в 14-ата секунда! Той засече успореден на голлинията пас от само няколко метра разстояние.

          В 8-ата минута Байерн можеше да води и с два гола. Робин Кох едва не си отбеляза автогол – топката срещна напречната греда след рикошет. В ответната атака Мануел Нойер спаси удар на Рицу Доан.

          Второто попадение за баварците бе дело на обичайния заподозрян Хари Кейн.

          В 27-ата минута англичанинът матира Кауа Сантос с нисък удар, спрял в мрежата на бразилския вратар – 0:2.

          През второто полувреме доминацията на гостите продължи. Кейн уцели греда с удар от няколко метра.

          В 84-ата минута Луис Диас вкара втория си гол в мача. Рафаел Герейро спечели много терен при контра на баварците. Левият бек намери Диас, който залъга капитана на Айнтрахт Робин Кох и отбеляза за 0:3.

