Летището в Мюнхен отново затвори заради дронове (ОБНОВЕНА)

Полетите на летище Мюнхен постепенно се възобновиха в събота, след като въздушният трафик беше спрян за втори път в рамките на 24 часа заради засечени дронове.

По данни на летищните власти трафикът е бил ограничен и напълно прекратен малко след 21:30 ч. в петък, след многократни наблюдения на неидентифицирани летателни средства в близост до пистите. Това доведе до пренасочването на 23 полета и отмяната на още 12, пътуващи за Мюнхен.

Общо над 6 500 пътници са били засегнати от двете последователни спирания. От управата на летището предупреждават, че през целия ден се очакват закъснения и затруднения в разписанието.

Междувременно белгийските власти съобщиха, че разследват появата на 15 дрона над военен обект близо до границата с Германия. Подобни случаи с неизвестни дронове бяха регистрирани наскоро и на летища в Дания, Норвегия и Полша.