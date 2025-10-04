Летището в Мюнхен отново затвори заради дронове (ОБНОВЕНА)

Полетите на летище Мюнхен постепенно се възобновиха в събота, след като въздушният трафик беше спрян за втори път в рамките на 24 часа заради засечени дронове.
По данни на летищните власти трафикът е бил ограничен и напълно прекратен малко след 21:30 ч. в петък, след многократни наблюдения на неидентифицирани летателни средства в близост до пистите. Това доведе до пренасочването на 23 полета и отмяната на още 12, пътуващи за Мюнхен.
Общо над 6 500 пътници са били засегнати от двете последователни спирания. От управата на летището предупреждават, че през целия ден се очакват закъснения и затруднения в разписанието.
Междувременно белгийските власти съобщиха, че разследват появата на 15 дрона над военен обект близо до границата с Германия. Подобни случаи с неизвестни дронове бяха регистрирани наскоро и на летища в Дания, Норвегия и Полша.
Хе, хе ! Германските тинейджъри си пробват дрончетата !
Абе като чета за тия “руски атаки” с дронове, все се оказва, че първо – не са руски и второ- че са от действия на местни граждани !
Последната информация, която четох за “руска атака с дронове “ в Норвегия, самите норвежци задържаха 3-ма немски граждани и един китаец, които са си пускали дрончетата !
Между другото, аз също подарих на внучката си дронче , за да си играе с него ! Могат ли да ме задържат като шпионин ?
Преди беше затворени поради КОВИД,забравих ме ли!
Тия дронове най-вероятно ще са руски. Как пък се шмугнаха тези „мискини“ чак до Мюнхен необезпокоявани😁😁 !!!?!?!
Филмите вървят яко ! Дебилите са навсякъде. СПАСЯВАЙТЕ СЕ !
Вярно е че дроновете са руски …Путин вчера е пратил дрон до кварталното зеленчуково магазинче и е сменил цената на картофите с по висока…Не се спря този Путин…???
Кой ше лапне милиарди
И кой Комисиони от стената за дронове
Абе в Англия що няма?😉
Колко удобно им дойде на евролиберастите ситуацията с тия дронове , вместо да плащат на пътниците заради закъснения и отменени полети хоп дронове и всичко е решено , но и това ще свърши господа
Дронове от кой бе лъжци
Свиквайте
Скоро няма да има самолети
Глупости
Ама как им насаждат страх
Тия пак бълнуват.
Много им се привижда
Maria Sundh Външния кенеф ще ви се стори тесен на руските тролове. Взимайте смазочни материали.
Имате в предвид….МЮМЮНХЕН? 🤔😅
Ами явно толкова е и защитата на Европа, щом от няколко дрона не могат да се справят, да целуват дуп… на Русия и това е 😃
