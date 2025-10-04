Левски потрепери, но би на „Герена“

Левски победи Берое с 3:1 в двубой от 11-ия кръг на шампионата.

- Реклама -

„Сините“ поведоха още в 12-ата минута с гол на Мустафа Сангаре. Берое игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко, но въпреки това четвърт час преди края на мача Алберто Салидо успя да изравни резултата на „Герена“. Влезлият като резерва Марин Петков се разписа за 2:1 седем минути след това. Гашпер Търдин сложи точка на спора в добавеното време на срещата.

Столичани са лидери в класирането с 26 точки. Берое е седми с 13.

След паузата Левски гостува на Черно море, а Берое приема Монтана.

Гашпер Търдин стреля, но Артур Мота се отчете с добро спасяване в третата минута.

В петата минута от Левски имаха претенции за дузпа за нарушение на Хуан Пабло Саломони срещу Радослав Кирилов.

„Сините“ поведоха в резултата в 12-ата минута, когато Мазир Сула изведе Мустафа Сангаре, а малийският таран на столичани с мощен шут матира Артур Мота.

След попадението момчетата на Хулио Веласкес натикаха съперника в неговата половина.

В 17-ата минута Алберто Салидо подаде към Хуанка Пинеда отляво, но крилото на Берое бе блокиран от Алдаир.

Мазир Сула стреля по земя в 22-рата минута, но Артур Мота внимаваше и улови. Три минути след това след изстрел на Акрам Бурас, който не бе най-добрия заради блокиране от играч на Берое, топката стигна до Радослав Кирилов, но той стреля високо над вратата.

Берое тръгна на контраатака в 35-ата минута, но опитът за извеждащ пас на Алберто Салидо към Хуанка Пинеда бе неуспешен.

Кристиан Димитров пробва да изненада Артур Мота с изстрел от дистанция в 40-ата минута, но бе доста неточен.

Минута по-късно и Кристиан Макун пробва изстрел отдалеч, който бе по-точно насочен, но Артур Мота изби.

Алдаир центрира към далечната греда в 43-ата минута, топката стигна до Радослав Кирилов, но неговият изстрел профуча покрай вратата.

Втората част започна с изстрел на Салидо от дистанция, минал покрай вратата на Светослав Вуцов.

Тижан Сона получи жълт картон за нарушение срещу Алдаир, но Мариян Гребенчарски бе извикан да прегледа ситуацията на ВАР монитора и изгони защитника на Берое в 50-ата минута.

Лошите новини за Алехандро Сагерас се увеличиха, след като влезлият на почивката Алехандро Масого получи травма и бе заменен от Аугусто Дабо.

В 56-ата минута сантиметри разделиха Радослав Кирилов от попадение.

Мазир Сула стреля с глава право в ръцете на Артур Мота в 58-ата минута. Викторио Вълков се подхлъзна и не успя да изчисти добре топката от наказателното поле в 62-рата минута, но Хуан Пабло Саломони се намеси решаващо, за да не позволи на Мустафа Сангаре да се разпише.

Мазир Сула успя да се завърти и да си освободи пространство за изстрел в 71-вата минута, но изстрелът му бе лек и Мота улови.

Берое успя да изравни резултата в 73-ата минута. Йесид Валбуена изведе Алберто Салидо, който размина Светослав Вуцов за 1:1.

Радослав Кирилов пропусна целта в 76-ата минута.

Йесид Валбуена бе изведен очи в очи с Вуцов в 79-ата минута, но Вуцов излезе добре и нападателят на Берое стреля в него.

Левски отново излезе напред в резултата в 81-вата минута, когато Радослав Кирилов центрира отляво към далечната греда, където Марин Петков засече топката малко, след като се появи в игра.

В 83-ата минута Евертон Бала отправи мощен удар от дистанция, но прати топката в напречната греда.

Във втората минута на добавеното време Гашпер Търдин засече с глава центриране от корнер за 3:1.