          Лидерът на „Величие" в Бургас призова Динко от Ямбол на дуел, отлепил стикерите на катастрофиралия Макларън

          Динко Вълев
          Динко Вълев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Драмата около катастрофиралия Макларън, облепен със стикери с ликовете на Бойко Борисов и Делян Пеевски, придоби неочаквано продължение. След произшествието на пътя между Ямбол и Сливен, собственикът на автомобила — Михаил Динев, лидер на партия „Величие“ в Бургас, публикува видео във Facebook, в което не само коментира случилото се, но и отправя предизвикателство за дуел, пише Флагман.бг.

          „Ако бозавият, на когото скоро напукаха главата в Слънчев бряг, е мъж, да дойде в Бургас, или аз ще отида в неговия град“, заяви Динев, визирайки Динко Вълев, който според него се е подиграл с шофьора на катастрофиралата кола.

          По думите на Динев, след инцидента Вълев се е появил на мястото и е започнал да отлепя стикерите от автомобила.

          „Този нещастник, който ходи да бие хората по улиците и на когото скоро му напукаха главата в Слънчев бряг, се подигра на момчето, което е било зад волана, заради това, че е катастрофирало. Този човек многократно съм го виждал в Бургас да нарушава правилата за движение и да се гаври с шофьора е меко казано смешно“, коментира Динев.

          Той допълни, че е готов лично да се срещне с Вълев, ако последният „се мисли за голям мъж“:

          „Може да дойде или аз да отида в Ямбол“.

          Видеопосланието му включва и коментари за катастрофата. Според Динев, виновен е изцяло шофьорът, който не се е съобразил с метеорологичните условия.

          „Нашите душмани са щастливи от факта, че автомобилът най-накрая катастрофира. Вина има изцяло момчето, което го е управлявало, тъй като не се е съобразило с пътната обстановка. Колата е спортна, а времето е доста лошо. Метеорологичните условия не позволяват да се шофира такъв автомобил“, обясни регионалният лидер на „Величие“.

          По думите му, при изпреварване автомобилът е поднесъл и се е ударил в мантинелата:

          „Карал е в извън населено място със скорост в рамките на разрешеното от закона. Загубил е контрол върху автомобила, който е с изцяло задно предаване. При такива коли, когато липсват подходящи гуми, шансът да се случи произшествие е голям“.

          Динев увери, че колата остава в движение, въпреки удара:

          „Забил е автомобила в мантинелата. Колата е в движение. Няма изкривени гуми. Хидравликата си работи“.

          Той допълни, че Макларънът не бил напълно технически изправен, което било и причината да стои паркиран по-дълго време.

          „Автомобилът не беше изцяло технически изправен и това бе причината да стои повече време паркиран. При „Ферари“-то нещата са други. Случи се дори така, че му смениха гумите“, добави Динев.

          И така, инцидентът със скъпия спортен автомобил се превърна не просто в пътно произшествие, а в публичен конфликт между две известни фигури, който вече се разгръща в социалните мрежи.

          7. сега разбирате ли от какъв ранг са леваците от величие ? ела бате да не дойде кака …. хахахаххахха

          17. Собственикът на макларъна е Илчовски, а не Динев. Колкото до криминални индивиди, като този от Ямбол…силата им се проявява само към слаби и беззащитни хора, но не и към здрави мъже. Не вярвам да отиде и да покаже смелост пред Динев.

