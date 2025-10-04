НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 04.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Линда Носкова се класира за финала в Пекин

          Крайният резултат от срещата с Джесика Пегула бе 6-3, 1-6, 7-6 (6)

          0
          8
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Линда Носкова се класира за финала на тенис турнира в Пекин, Китай. Чехкинята срази Джесика Пегула в истински трилър с 6-3, 1-6, 7-6 (6) за близо два часа и половина здрава битка.

          - Реклама -

          Първата част отиде на сметката на 26-та поставена Носкова, която имаше нужда от един пробив в шестия гейм. Пегула отвърна подобаващо на предизвикателството, печелейки втория сет с 6-1. Третият решителен бе и най-оспорван и драматичен. Пегула на три пъти повеждаше с пробив, включително при 6-5, но не успя да се възползва от шансовете си, като Носкова отрази три точки за пробив в 12-ия гейм, за да вкара третата част в тайбрек. В него Пегула спаси първия мачбол пред съперничката, но при втория капитулира и така Носкова ще играе за титлата.

          Чехкинята направи един пробив по-малко в мача, но въпреки това е финал, където ще се изправи срещу Аманда Анисимова.

          Американката отвя сънародничката си и шампионка от миналата година Коко Гоф с 6-1, 6-2 по-рано през деня.

          Линда Носкова се класира за финала на тенис турнира в Пекин, Китай. Чехкинята срази Джесика Пегула в истински трилър с 6-3, 1-6, 7-6 (6) за близо два часа и половина здрава битка.

          - Реклама -

          Първата част отиде на сметката на 26-та поставена Носкова, която имаше нужда от един пробив в шестия гейм. Пегула отвърна подобаващо на предизвикателството, печелейки втория сет с 6-1. Третият решителен бе и най-оспорван и драматичен. Пегула на три пъти повеждаше с пробив, включително при 6-5, но не успя да се възползва от шансовете си, като Носкова отрази три точки за пробив в 12-ия гейм, за да вкара третата част в тайбрек. В него Пегула спаси първия мачбол пред съперничката, но при втория капитулира и така Носкова ще играе за титлата.

          Чехкинята направи един пробив по-малко в мача, но въпреки това е финал, където ще се изправи срещу Аманда Анисимова.

          Американката отвя сънародничката си и шампионка от миналата година Коко Гоф с 6-1, 6-2 по-рано през деня.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Тотнъм излъга Лийдс като гост, Илия Груев не взе участие в мача

          Николай Минчев -
          Тотнъм Хотспър се върна към победите в английската Висша лига, след като в мач от седмия кръг на шампионата надви Лийдс с 2:1 като...
          Тенис

          Яник Синер започна да отстранява съперниците си и в Шанхай

          Николай Минчев -
          Световният номер 2 Яник Синер започна с комфортна победа защитата на титлата си на Мастърса в Шанхай. Италианецът се справи с представителя на Германия...
          Футбол

          Грешна стъпка срещу Спартак Варна попречи на ЦСКА 1948 да стигне върха

          Николай Минчев -
          ЦСКА 1948 не успя да се изкачи, макар и временно, на първата позиция в първенството, след като направи 1:1 със Спартак Варна в среща...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions