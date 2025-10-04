Линда Носкова се класира за финала в Пекин

Линда Носкова се класира за финала на тенис турнира в Пекин, Китай. Чехкинята срази Джесика Пегула в истински трилър с 6-3, 1-6, 7-6 (6) за близо два часа и половина здрава битка.

Първата част отиде на сметката на 26-та поставена Носкова, която имаше нужда от един пробив в шестия гейм. Пегула отвърна подобаващо на предизвикателството, печелейки втория сет с 6-1. Третият решителен бе и най-оспорван и драматичен. Пегула на три пъти повеждаше с пробив, включително при 6-5, но не успя да се възползва от шансовете си, като Носкова отрази три точки за пробив в 12-ия гейм, за да вкара третата част в тайбрек. В него Пегула спаси първия мачбол пред съперничката, но при втория капитулира и така Носкова ще играе за титлата.

Чехкинята направи един пробив по-малко в мача, но въпреки това е финал, където ще се изправи срещу Аманда Анисимова.

Американката отвя сънародничката си и шампионка от миналата година Коко Гоф с 6-1, 6-2 по-рано през деня.