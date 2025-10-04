НА ЖИВО
          Спорт

          Манчестър Юнайтед с важен успех вкъщи

          "Червените дяволи" победиха Съндърланд с 2:0

          Манчестър Юнайтед победи Съндърланд с 2:0 на „Олд Трафорд“ в среща от 7-ия кръг на Висшата лига и записа третия си успех от началото на сезона. Победата донесе глътка въздух за мениджъра Рубен Аморим, чиято позиция бе под сериозно напрежение след колебливия старт.

          Мейсън Моунт откри резултата още в 8-ата минута след асистенция на Брайън Мбемо, а в 31-ата Бенджамин Шешко удвои аванса и оформи крайното 2:0.

          С успеха Манчестър Юнайтед се изкачи временно на 8-о място в класирането, докато Съндърланд записа втора загуба за сезона и вече е шести – само с точка повече от „червените дяволи“.

