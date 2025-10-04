Марсилия продължава да преподава във Франция

Олимпик Марсилия продължи отличната си форма и записа четвърта поредна победа във всички турнири. Тимът надигра като гост Метц с 3:0 в мач от 7-ия кръг на френската Лига 1.

Гостите от Марсилия доминираха още от първите минути. Мейсън Грийнууд и Анхел Гомес пропуснаха отлични възможности, а датският вратар на домакините Джонатан Фишер спаси няколко опасни удара.

След почивката обаче натискът на марсилци даде резултат. В 51-ата минута Робиньо Вас центрира прецизно, Игор Пайшао стреля в гредата, а топката се отклони в мрежата за 0:1. Малко по-късно Мат О’Райли (69) и Амин Гуири (76) оформиха крайното 3:0, разменяйки си асистенции.

Докато Метц остава закотвен на дъното на класирането с нито една победа до момента, Олимпик Марсилия събра 15 точки и поне временно излезе на първо място с най-добра голова разлика. ПСЖ е втори с мач по-малко, а Лион заема третата позиция.