      събота, 04.10.25
          Марсилия продължава да преподава във Франция

          Голова серия след почивката донесе четвърта поредна победа на южняците

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Олимпик Марсилия продължи отличната си форма и записа четвърта поредна победа във всички турнири. Тимът надигра като гост Метц с 3:0 в мач от 7-ия кръг на френската Лига 1.

          Гостите от Марсилия доминираха още от първите минути. Мейсън Грийнууд и Анхел Гомес пропуснаха отлични възможности, а датският вратар на домакините Джонатан Фишер спаси няколко опасни удара.

          След почивката обаче натискът на марсилци даде резултат. В 51-ата минута Робиньо Вас центрира прецизно, Игор Пайшао стреля в гредата, а топката се отклони в мрежата за 0:1. Малко по-късно Мат О’Райли (69) и Амин Гуири (76) оформиха крайното 3:0, разменяйки си асистенции.

          Докато Метц остава закотвен на дъното на класирането с нито една победа до момента, Олимпик Марсилия събра 15 точки и поне временно излезе на първо място с най-добра голова разлика. ПСЖ е втори с мач по-малко, а Лион заема третата позиция.

          Иван Димов със сребро в изхвърлянето на Световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия

          Красимир Попов -
          Българският щангист Иван Димов спечели сребърен медал в изхвърлянето в категория до 65 кг на Световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия. Димов...
          Спорт

          Класика за Байерн във Франкфурт

          Станимир Бакалов -
          Байерн продължава шампионския си поход в Бундеслигата. Германският колос спечили с 3:0 гостуването си на Айнтрахт във Франкфурт. Това беше шеста победа от шест мача...
          Спорт

          Левски потрепери, но би на „Герена“

          Станимир Бакалов -
          Левски победи Берое с 3:1 в двубой от 11-ия кръг на шампионата. „Сините“ поведоха още в 12-ата минута с гол на Мустафа Сангаре. Берое игра...

