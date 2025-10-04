Напрежение и сблъсъци в Тбилиси след изборите: „Грузинска мечта“ печели местния вот, опозицията говори за нелегитимно управление

Управляващата популистка партия „Грузинска мечта“ се изправи пред първото си изборно изпитание, след като оспорваните парламентарни избори преди година хвърлиха страната в политически хаос и доведоха до замразяване на процеса по присъединяване към ЕС, предаде АФП.
Според Централната избирателна комисия, при 73% от преброените гласове, партията е спечелила изборите за общински съветници във всички общини, като на места резултатът ѝ надхвърля 80% от гласовете.
Обикновено незабележимите местни избори придобиха необичайно политическо значение след месеци на атаки срещу независими медии, ограничения върху гражданското общество и арести на опозиционери и активисти.
Сред протестиращите на площад „Свобода“ беше и оперната звезда Паата Бурчуладзе, която прочете декларация, обявяваща, че „властта се връща на народа“, правителството е нелегитимно, и се обявява преход.
След края на демонстрацията протестиращите се отправиха към президентския дворец, където се стигна до сблъсъци с полицията. Силите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия, а протестиращите издигнаха и запалиха барикади.
Той обвини служители на ЕС, че подкрепят „опит за сваляне на конституционния ред“, и настоя посланикът на ЕС да осъди насилието.
Министерството на вътрешните работи потвърди, че е започнало разследване за призиви към насилствена промяна на държавната власт.
От затвора бившият президент Михаил Саакашвили призова поддръжниците си да протестират, наричайки вота „последния шанс да се спаси грузинската демокрация“.
Според правозащитни организации, през последната година около 60 души – сред тях опозиционни фигури, журналисти и активисти – са били задържани.
Амнести Интернешънъл заяви, че изборите се провеждат „на фона на тежки политически репресии срещу опозицията и гражданското общество“.
„Грузинска мечта“ е на власт от 2012 г. и се контролира от милиардера и бивш премиер Бидзина Иванишвили, който гласува в Тбилиси на 4 октомври, заобиколен от медии.
Първоначално представяна като либерална алтернатива на Саакашвили, партията според критиците се е насочила към Москва след руското нахлуване в Украйна през 2022 г., възприемайки крайнодясна политика и мерки в стила на Кремъл.
Според Института за социални изследвания и анализи, рейтингът на управляващата партия е около 36%, срещу 54% за опозиционните групи.
Европейският съюз вече наложи санкции на няколко функционери от „Грузинска мечта“ заради репресии срещу протестиращи и предупреди, че може да суспендира безвизовия режим за грузинците, ако не бъдат защитени върховенството на закона и основните права на гражданите.
