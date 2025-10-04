Напрежение и сблъсъци в Тбилиси след изборите: „Грузинска мечта“ печели местния вот, опозицията говори за нелегитимно управление

Управляващата популистка партия „Грузинска мечта“ се изправи пред първото си изборно изпитание, след като оспорваните парламентарни избори преди година хвърлиха страната в политически хаос и доведоха до замразяване на процеса по присъединяване към ЕС, предаде АФП.

- Реклама -

Според Централната избирателна комисия, при 73% от преброените гласове, партията е спечелила изборите за общински съветници във всички общини, като на места резултатът ѝ надхвърля 80% от гласовете.

„Десетки хиляди хора, развяващи грузински и европейски знамена, наводниха площад ‘Свобода’ в Тбилиси за това, което организаторите нарекоха ‘национално събрание’“, съобщава АФП.

Обикновено незабележимите местни избори придобиха необичайно политическо значение след месеци на атаки срещу независими медии, ограничения върху гражданското общество и арести на опозиционери и активисти.

Сред протестиращите на площад „Свобода“ беше и оперната звезда Паата Бурчуладзе, която прочете декларация, обявяваща, че „властта се връща на народа“, правителството е нелегитимно, и се обявява преход.

След края на демонстрацията протестиращите се отправиха към президентския дворец, където се стигна до сблъсъци с полицията. Силите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия, а протестиращите издигнаха и запалиха барикади.

„Те обявиха свалянето на конституционния ред и предприеха конкретни стъпки в тази посока. Всички участници в този акт на насилие ще бъдат преследвани по закон,“ заяви Кобахидзе, представител на властта.

Той обвини служители на ЕС, че подкрепят „опит за сваляне на конституционния ред“, и настоя посланикът на ЕС да осъди насилието.

Министерството на вътрешните работи потвърди, че е започнало разследване за призиви към насилствена промяна на държавната власт.

От затвора бившият президент Михаил Саакашвили призова поддръжниците си да протестират, наричайки вота „последния шанс да се спаси грузинската демокрация“.

„Без действия ще има още арести и пълна безнадеждност. Западът най-накрая ще се откаже от нас,“ предупреди Саакашвили.

„Всеки, който се интересува от съдбата на Грузия, трябва да е тук днес,“ каза 77-годишната протестираща Натела Гвахария. „Ние сме тук, за да защитим нашата демокрация, която ‘Грузинска мечта’ унищожава.“

Според правозащитни организации, през последната година около 60 души – сред тях опозиционни фигури, журналисти и активисти – са били задържани.

Амнести Интернешънъл заяви, че изборите се провеждат „на фона на тежки политически репресии срещу опозицията и гражданското общество“.

„Грузинска мечта“ е на власт от 2012 г. и се контролира от милиардера и бивш премиер Бидзина Иванишвили, който гласува в Тбилиси на 4 октомври, заобиколен от медии.

Първоначално представяна като либерална алтернатива на Саакашвили, партията според критиците се е насочила към Москва след руското нахлуване в Украйна през 2022 г., възприемайки крайнодясна политика и мерки в стила на Кремъл.

„Грузинска мечта“ твърди, че защитава стабилността в страната, докато ‘дълбоката държава’ на Запада се опитва да въвлече Грузия във войната в Украйна,“ се казва в официална позиция на партията.

Според Института за социални изследвания и анализи, рейтингът на управляващата партия е около 36%, срещу 54% за опозиционните групи.

Европейският съюз вече наложи санкции на няколко функционери от „Грузинска мечта“ заради репресии срещу протестиращи и предупреди, че може да суспендира безвизовия режим за грузинците, ако не бъдат защитени върховенството на закона и основните права на гражданите.