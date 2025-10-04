Нашествие на дронове в Германия, военни БПЛА спряха работата на летището в Мюнхен

Полицията на Мюнхен съобщава, че над летището на града са прелетели военни разузнавателни дронове и аеропортът временно е спрял работа. Германските органи на реда и спецслужби и до сега не могат да определят мястото, от което са пуснати, съобщава BILD.
В същото време все още няма нито една снимка или видео, доказващи самия факт на полета на дронове в този район. Информацията се основава на показания на очевидци.
Също така изданието отбелязва, че сутринта на 3 октомври германската полиция забелязва дрон в западната част на летище Франкфурт. Веднага започва издирване на оператора и то довежда до ареста на 41-годишен хърватин. Той е обвинен в административно нарушение. В ход е разследване за целта му при управлението на дрона, според поверителен полицейски доклад, получен от BILD.
За инциденти с дронове се съобщава и в Северна Германия. В Долна Саксония полицията забеляза БПЛА над склад за боеприпаси близо до Йевер следобед на 4 октомври. Произходът му е неизвестен и разследването все още не е дало резултати. На 2 октомври в Гифхорн бяха забелязани още три дрона. Те летяха на височина приблизително 100 метра и със скорост до 100 км/ч; близо до мястото, където бяха забелязани, се намира база на полицейска въздушна ескадрила.
Това или са чисти провокации с марка ЕС /каквито са били изключително любими на Хитлер/,или тия са меганекадърници, за да стигнат дронове до там и те нищо да не знаят. И в двата случая срам и позор за ЕС.
Това е Путин.
Путин е днешния Ковид.
На фашагите им хареса Ковид диктатурата и сега ползват Русия за всяване на страх и паника.
Те Орешник да не видят само че както са почнали с това промиване на мозъци и съчинени новини…
Идват извънземни за всички крадливи ще ги пренасят с парите на друга планета
Толкова сте се нахъсали,че може и да си посегните!
Какво чакат Лисабон, защо там няма дронове, до кога
Объркали са се, били са четирите български Ф-16-ки. Истински фурии са!
Гони ги параноя!
Лъжа!
От Москва са дошли😄
Еврейските терористи Мерц и майка му Меркел само война сънуват!!!!
Имало е дронове ..Руски но никой не ги е видял!
100% руски!
Руссия е виновна!
Почват да се н@сир@т
Kiril Deshev по скоро си търсят повод
Aleksandar Iliev Оо да, да, това го могат най добре!
Как пък стигнаха чак до Мюнхен и никой не ги свали!? Съобщете по радиоточката, да не си играят децата с дронове близо до летището 😄
Параноята разтресе ЕС!
А може би не искат.Как иначе ще всяват страх и ще оправдаят военните разходи?
Малко фантазия проявете , все фасул , фасул поне малко боб сгответе
Путин е ! Атанас Атанасов ми каза ….. вчера ….
Asen Pavlov Тагаренко подтвърди! 😂😂
Защо не ги свалят тия дронове?
Нарочно пускат тези дронове , за да ни отклонят вниманието от черната пантера . 🤔
Днес не съм гледал,но във вчерашните репортажи,как пък един дрон не успяха да покажат!?!?
Как разбраха, че са военни?!
А иначе нас ще ни пазят 🤣
Тези се побъркаха ,вече на всякъде им се привиждат дронове
Snejana Markova Пропаганда!Много е важна за игра над народите.Преди ВСВ същото ,сега се повтаря в друг вариант.
Време е да пускам моя!
Някой се подиграва с хората…
Dragomir Markov Подготвят ни за война.
АМА НАЛИ НАТО КАТО НИ ПАЗЕШЕ НЯМАШЕ ДА ДАВА И МУХА ДА ПРЕЛЕТИ…
НАЛИ САМО ПРЕДИ ДЕН ДВА НА ПОРЕДНАТА ШУРА НА НАТО РЮТЕ СЕ ЗАКАНВАШЕ ДА ПАЗИ ВСЕКИ САНТИМЕТЪР ОТ ЕС, А ТООО СЕ ОКАЗА ЧЕ НАД ЕВРОПА ЛЕТЯТ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ДРОНОВЕ КАТО МУХИ НА МЕД БЕЗ НЯКОЙ ДА ПОКАЖЕ, КАМОЛИ ДА ДОКАЖЕ ОТКЪДЕ СА ДОШЛЕ !!!
Е как спецслужба не може да определи? Всички други могат, Германците не!? Нищо, пишете: Руски!
Сами си ги пускат!