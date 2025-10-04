Нашествие на дронове в Германия, военни БПЛА спряха работата на летището в Мюнхен

Полицията на Мюнхен съобщава, че над летището на града са прелетели военни разузнавателни дронове и аеропортът временно е спрял работа. Германските органи на реда и спецслужби и до сега не могат да определят мястото, от което са пуснати, съобщава BILD.

- Реклама -

В същото време все още няма нито една снимка или видео, доказващи самия факт на полета на дронове в този район. Информацията се основава на показания на очевидци.

Също така изданието отбелязва, че сутринта на 3 октомври германската полиция забелязва дрон в западната част на летище Франкфурт. Веднага започва издирване на оператора и то довежда до ареста на 41-годишен хърватин. Той е обвинен в административно нарушение. В ход е разследване за целта му при управлението на дрона, според поверителен полицейски доклад, получен от BILD.

За инциденти с дронове се съобщава и в Северна Германия. В Долна Саксония полицията забеляза БПЛА над склад за боеприпаси близо до Йевер следобед на 4 октомври. Произходът му е неизвестен и разследването все още не е дало резултати. На 2 октомври в Гифхорн бяха забелязани още три дрона. Те летяха на височина приблизително 100 метра и със скорост до 100 км/ч; близо до мястото, където бяха забелязани, се намира база на полицейска въздушна ескадрила.