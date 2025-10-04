НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 04.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Нашествие на дронове в Германия, военни БПЛА спряха работата на летището в Мюнхен

          36
          112
          Дронове в Мюнхен
          Дронове в Мюнхен
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Полицията на Мюнхен съобщава, че над летището на града са прелетели военни разузнавателни дронове и аеропортът временно е спрял работа. Германските органи на реда и спецслужби и до сега не могат да определят мястото, от което са пуснати, съобщава BILD.

          - Реклама -

          В същото време все още няма нито една снимка или видео, доказващи самия факт на полета на дронове в този район. Информацията се основава на показания на очевидци.

          Също така изданието отбелязва, че сутринта на 3 октомври германската полиция забелязва дрон в западната част на летище Франкфурт. Веднага започва издирване на оператора и то довежда до ареста на 41-годишен хърватин. Той е обвинен в административно нарушение. В ход е разследване за целта му при управлението на дрона, според поверителен полицейски доклад, получен от BILD.

          За инциденти с дронове се съобщава и в Северна Германия. В Долна Саксония полицията забеляза БПЛА над склад за боеприпаси близо до Йевер следобед на 4 октомври. Произходът му е неизвестен и разследването все още не е дало резултати. На 2 октомври в Гифхорн бяха забелязани още три дрона. Те летяха на височина приблизително 100 метра и със скорост до 100 км/ч; близо до мястото, където бяха забелязани, се намира база на полицейска въздушна ескадрила.

          Полицията на Мюнхен съобщава, че над летището на града са прелетели военни разузнавателни дронове и аеропортът временно е спрял работа. Германските органи на реда и спецслужби и до сега не могат да определят мястото, от което са пуснати, съобщава BILD.

          - Реклама -

          В същото време все още няма нито една снимка или видео, доказващи самия факт на полета на дронове в този район. Информацията се основава на показания на очевидци.

          Също така изданието отбелязва, че сутринта на 3 октомври германската полиция забелязва дрон в западната част на летище Франкфурт. Веднага започва издирване на оператора и то довежда до ареста на 41-годишен хърватин. Той е обвинен в административно нарушение. В ход е разследване за целта му при управлението на дрона, според поверителен полицейски доклад, получен от BILD.

          За инциденти с дронове се съобщава и в Северна Германия. В Долна Саксония полицията забеляза БПЛА над склад за боеприпаси близо до Йевер следобед на 4 октомври. Произходът му е неизвестен и разследването все още не е дало резултати. На 2 октомври в Гифхорн бяха забелязани още три дрона. Те летяха на височина приблизително 100 метра и със скорост до 100 км/ч; близо до мястото, където бяха забелязани, се намира база на полицейска въздушна ескадрила.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Първи резултати: Партията на Андрей Бабиш с двойна преднина на изборите в Чехия

          Камелия Григорова -
          Партията ANO на бившия премиер Андрей Бабиш води убедително на парламентарните избори в Чехия, съобщи БГНЕС. След преброяване на близо 5% от бюлетините, движението на...
          Европа

          Втори ден на изборите в Чехия: „Чешкият Тръмп“ Бабиш води в проучванията

          Камелия Григорова -
          В Чехия днес се провежда вторият ден от парламентарните избори, като популистката партия АНО на милиардера и бивш премиер Андрей Бабиш води в последните...
          Общество

          Почина актьорът Ремо Джироне – мафиотът Тано Кариди от „Октопод“

          Камелия Григорова -
          Италианският актьор Ремо Джироне, известен с ролята на мафиота Тано Кариди в култовия сериал „Октопод“, почина на 76-годишна възраст, съобщи агенция АНСА. Смъртта му е...

          36 КОМЕНТАРА

          1. Това или са чисти провокации с марка ЕС /каквито са били изключително любими на Хитлер/,или тия са меганекадърници, за да стигнат дронове до там и те нищо да не знаят. И в двата случая срам и позор за ЕС.

          2. Това е Путин.
            Путин е днешния Ковид.
            На фашагите им хареса Ковид диктатурата и сега ползват Русия за всяване на страх и паника.

          3. Те Орешник да не видят само че както са почнали с това промиване на мозъци и съчинени новини…

          15. Как пък стигнаха чак до Мюнхен и никой не ги свали!? Съобщете по радиоточката, да не си играят децата с дронове близо до летището 😄

          22. Днес не съм гледал,но във вчерашните репортажи,как пък един дрон не успяха да покажат!?!?

            • Snejana Markova Пропаганда!Много е важна за игра над народите.Преди ВСВ същото ,сега се повтаря в друг вариант.

          28. АМА НАЛИ НАТО КАТО НИ ПАЗЕШЕ НЯМАШЕ ДА ДАВА И МУХА ДА ПРЕЛЕТИ…
            НАЛИ САМО ПРЕДИ ДЕН ДВА НА ПОРЕДНАТА ШУРА НА НАТО РЮТЕ СЕ ЗАКАНВАШЕ ДА ПАЗИ ВСЕКИ САНТИМЕТЪР ОТ ЕС, А ТООО СЕ ОКАЗА ЧЕ НАД ЕВРОПА ЛЕТЯТ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ДРОНОВЕ КАТО МУХИ НА МЕД БЕЗ НЯКОЙ ДА ПОКАЖЕ, КАМОЛИ ДА ДОКАЖЕ ОТКЪДЕ СА ДОШЛЕ !!!

          29. Е как спецслужба не може да определи? Всички други могат, Германците не!? Нищо, пишете: Руски!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions