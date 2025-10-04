НА ЖИВО
          Спорт

          Нов шок за Ливърпул! Челси изтръгна 2:1 в 96-ата минута

          Естевао бе големият герой за победителите

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          С късен гол отново дълбоко в добавеното време, Челси шокира Ливърпул с 2:1, за да го свали окончателно от върха в класирането. Естевао бе големият герой за победителите. 

          Преди седмица Червените паднаха по същия начин и със същия резултат от Кристъл Палас, а сега това им се случи и на „Стамфорд Бридж”. В средата на седмицата те отстъпиха и пред Галатасарай, така че регистрираха трето поредно поражение. 

          Успехът на Сините обаче изглежда заслужен, на фона на всичките проблеми с контузии, които отборът имаше. Лондончани събират 11 точки, докато Ливърпул остава с 15, с точка по-малко от Арсенал.  

          В състава на Челси имаше 3 промени от двубоя с Бенфика. Джош Ачиемпонг замени наказания Чалоба, а Рийс Джеймс и Жоао Педро се завърнаха, като първият щеше да действа в средата на терена. За Ливърпул голямата новина бе оставянето на Флориан Вирц на пейката за втори път след дербито на Мърсисайд. Александър Исак стартира, а Юго Екитике бе на пейката. Гиорги Мамардашвили замени контузения Алисон на вратата. 

          Още в първите секунди Мак Алистър изрита здраво Енцо, за да покаже амбицията на Ливърпул да разсеят появилите се съмнения. 

          Последваха обаче минути, в които не се случваше нищо интересно преди в 15-ата минута Сините да ударят. Моузес Кайседо преодоля Мак Алистар и получи пространство, а феновете го призоваха да стреля и той ги послуша. Със страхотен удар отдалеч халфът прати топката в далечния ъгъл, за да даде предимство на отбора си. 

          Ливърпул опита да отговори и удар на Собослай бе блокиран от Бадиашил. Като цяло обаче на Червените липсваше креативност, докато след като поведоха лондончани внимаваха много за играта си в защита. 

          Тази игра на шампионите бе добре дошла за Челси, като Сините поискаха дузпа в 39-ата минута за едно подане на Алехандро Гарначо, но аржентинецът се оказа на земята твърде лесно и наказателен удар не последва, въпреки яда на Енцо Мареска, който получи жълт картон. 

          В крайна сметка паузата дойде при предимство на Челси, макар че домакините имаха едва 4 докосвания в противниковото наказателно поле. Ливърпул не бе много по-добре с 8 и логично добрите ситуации за гол бяха съвсем малко. 

          Арне Слот пусна Флориан Вирц на старта на второто полувреме, което премести Собослай отдясно на защитата. Червените заиграха по-добре и успяха да изравнят в 64-ата минута, когато Исак отклони на пътя на Гакпо, макар и може би случайно, но пък съотборникът му разтърси мрежата със силен удар, което бе най-важното. 

          Последваха добри минути за гостите, като Салах стреля твърде неточно от добра позиция, а удар на Мак Алистър бе блокиран от Джеймс. Реферът Антъни Тейлър подмина претенции за дузпа и от Ливърпул за падане на Исак. 

          Сините обаче успяха да се подобрят и в 84-ата минута Мамардашвили спаси последователни удари на Гитънс и Естевао само в рамките на няколко секунди. Гиу пък си поведе лошо и пропусна да се измъкне сам срещу вратаря. 

          В 91-ата минута драмата можеше да стане пълна, когато Естевао центрира към далечната греда, където Енцо засече с глава, но топката срещна външната част на гредата и Ливърпул оцеля. Къртис Джоунс отговори за Червените с удар над целта. 

          Стигна се обаче до 96-ата минута, когато домакините изпаднаха в екстаз. Енцо намери отлично Кукурея отляво в наказателното поле, испанецът пусна по земя към далечната греда, където Естевао засече в мрежата, за да взриви „Стамфорд Бридж”. 

          

