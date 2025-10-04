Нови израелски бомбардировки в Газа взеха 57 жертви въпреки призива на президента Доналд Тръмп за прекратяване на атаките

Агенцията за гражданска отбрана в Газа съобщи, че израелските въздушни удари на 4 октомври са отнели живота на най-малко 57 души, въпреки призива на текущия президент на Америка Доналд Тръмп Израел да прекрати атаките си, предаде АФП.
По думите му, сред загиналите има 18 души, убити при удар срещу дома на семейство Абдул Аал в квартал Ал-Туфа.
Мохамед Абу Салмия, директор на главната болница „Ал-Шифа“ в Газа, потвърди, че от зори са убити най-малко 39 души, включително десетки в самия град.
Той разказа, че няколко къщи, пълни с цивилни, са били поразени от израелски артилерийски и дронови удари, включително и домът на семейство Абдул Аал.
Израелските медии съобщават, че военните сили са преминали в отбранителна позиция след призива на президента Тръмп, макар официално потвърждение от страна на армията да няма.
