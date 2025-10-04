НА ЖИВО
      събота, 04.10.25
          Нови израелски бомбардировки в Газа взеха 57 жертви въпреки призива на президента Доналд Тръмп за прекратяване на атаките

          Снимка: HAITHAM IMAD / БГНЕС
          Агенцията за гражданска отбрана в Газа съобщи, че израелските въздушни удари на 4 октомври са отнели живота на най-малко 57 души, въпреки призива на текущия президент на Америка Доналд Тръмп Израел да прекрати атаките си, предаде АФП.

          „Броят на жертвите от продължаващите израелски бомбардировки е 57, включително 40 само в град Газа,“ заяви Махмуд Басал, говорител на агенцията, контролирана от Хамас.

          По думите му, сред загиналите има 18 души, убити при удар срещу дома на семейство Абдул Аал в квартал Ал-Туфа.

          Мохамед Абу Салмия, директор на главната болница „Ал-Шифа“ в Газа, потвърди, че от зори са убити най-малко 39 души, включително десетки в самия град.

          „Откакто президентът Тръмп призова Израел да спре бомбардировките над Газа, Израел всъщност ескалира атаките си,“ заяви Махмуд Ал-Гази, 39-годишен жител на квартал Ал-Римал.

          Той разказа, че няколко къщи, пълни с цивилни, са били поразени от израелски артилерийски и дронови удари, включително и домът на семейство Абдул Аал.

          „Кой ще спре Израел сега? Необходимо е преговорите да се ускорят, за да се спре този геноцид и продължаващото кръвопролитие,“ добави Ал-Гази.

          Израелските медии съобщават, че военните сили са преминали в отбранителна позиция след призива на президента Тръмп, макар официално потвърждение от страна на армията да няма.

