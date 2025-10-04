НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 04.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Орбан: Членството на Украйна ще въвлече ЕС във война с Русия

          2
          16
          #image_title
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Унгария ще се противопостави на присъединяването на Украйна към Европейския съюз, предупреждавайки, че приемането на Киев ще въвлече блока във война с Русия.

          - Реклама -

          Унгария на Орбан – един от малкото европейски лидери, които поддържат тесни връзки с Русия от началото на пълномащабната ѝ инвазия в Украйна – последователно се противопоставя на присъединяването на Украйна към ЕС и многократно е блокирала свързани с това решения и санкции срещу Москва, съобщи „Киев Индипендънт“.

          „Украйна е страна с много трудна съдба. Защо да споделяме тази трудна съдба? Ние имаме своя собствена съдба, която е много по-лека от тази на украинците“, каза Орбан в интервю за държавното радио „Кошут“.

          Унгарският премиер изтъкна, че членството в ЕС ще принуди Унгария да поеме тежестта на Украйна, включително войната с Русия.

          „Ако сте във федерална система с някого и той бъде нападнат, трябва да изпратите войници. А ние не искаме това за нашите млади хора. Не искаме да умираме за Украйна“, настоя той.

          Орбан отхвърли и настоящата стратегия на ЕС за предоставяне на дългосрочна военна и финансова помощ на Киев, наричайки я „илюзия“, основана на погрешни предположения за икономическия колапс на Русия. Вместо това той повтори призива си за прекратяване на огъня и мирни преговори.

          Коментарите на Орбан идват в момент, когато председателят на Европейския съвет Антонио Коща търси начини да преодолее съпротивата на Унгария срещу кандидатурата на Украйна за членство.

          „Политико“ съобщи на 29 септември, че служители на ЕС проучват реформи в системата за вземане на решения в блока с единодушие, което би позволило преговорите с Украйна и Молдова да продължат въпреки ветото на Унгария.

          Украйна официално започна преговори за присъединяване към ЕС през юни 2024 г., но все още не е отворила нито един от шестте преговорни клъстера, необходими за привеждане в съответствие с правото на ЕС.

          През май Киев обяви, че е приключил всички вътрешни процедури за стартиране на първия клъстер, а през януари президентът Володимир Зеленски заяви, че „амбициозната цел“ на Украйна е да отвори почти всички преговорни клъстери до края на 2025 г. 

          Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Унгария ще се противопостави на присъединяването на Украйна към Европейския съюз, предупреждавайки, че приемането на Киев ще въвлече блока във война с Русия.

          - Реклама -

          Унгария на Орбан – един от малкото европейски лидери, които поддържат тесни връзки с Русия от началото на пълномащабната ѝ инвазия в Украйна – последователно се противопоставя на присъединяването на Украйна към ЕС и многократно е блокирала свързани с това решения и санкции срещу Москва, съобщи „Киев Индипендънт“.

          „Украйна е страна с много трудна съдба. Защо да споделяме тази трудна съдба? Ние имаме своя собствена съдба, която е много по-лека от тази на украинците“, каза Орбан в интервю за държавното радио „Кошут“.

          Унгарският премиер изтъкна, че членството в ЕС ще принуди Унгария да поеме тежестта на Украйна, включително войната с Русия.

          „Ако сте във федерална система с някого и той бъде нападнат, трябва да изпратите войници. А ние не искаме това за нашите млади хора. Не искаме да умираме за Украйна“, настоя той.

          Орбан отхвърли и настоящата стратегия на ЕС за предоставяне на дългосрочна военна и финансова помощ на Киев, наричайки я „илюзия“, основана на погрешни предположения за икономическия колапс на Русия. Вместо това той повтори призива си за прекратяване на огъня и мирни преговори.

          Коментарите на Орбан идват в момент, когато председателят на Европейския съвет Антонио Коща търси начини да преодолее съпротивата на Унгария срещу кандидатурата на Украйна за членство.

          „Политико“ съобщи на 29 септември, че служители на ЕС проучват реформи в системата за вземане на решения в блока с единодушие, което би позволило преговорите с Украйна и Молдова да продължат въпреки ветото на Унгария.

          Украйна официално започна преговори за присъединяване към ЕС през юни 2024 г., но все още не е отворила нито един от шестте преговорни клъстера, необходими за привеждане в съответствие с правото на ЕС.

          През май Киев обяви, че е приключил всички вътрешни процедури за стартиране на първия клъстер, а през януари президентът Володимир Зеленски заяви, че „амбициозната цел“ на Украйна е да отвори почти всички преговорни клъстери до края на 2025 г. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зоран Живкович: Борис Тадич и Воислав Кощуница са виновни за завръщането на Вучич в управлението

          Владимир Висоцки -
          Бившите президенти Борис Тадич и Воислав Кощуница са основните виновници за завръщането на Александър Вучич в управлението на Сърбия след свалянето на Слободан Милошевич. Това...
          Политика

          Макрон обвини Русия за фотожурналиста, убит от дрон в Донбас

          Владимир Висоцки -
          Френският президент Еманюел Макрон обвини Русия за убийството на френски фотожурналист, загинал при удар от дрон по време на работа в източния украински регион...
          Политика

          Чистка в руските разузнавателни агенции, рисков ход на Путин

          Владимир Висоцки -
          Разузнавателните служби на Путин се прочистват от неруски граждани. Политика, която е напълно в противоречие с многоетническата история на службите. Това е рискован ход,...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions