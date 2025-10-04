Орбан: Членството на Украйна ще въвлече ЕС във война с Русия

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Унгария ще се противопостави на присъединяването на Украйна към Европейския съюз, предупреждавайки, че приемането на Киев ще въвлече блока във война с Русия.

Унгария на Орбан – един от малкото европейски лидери, които поддържат тесни връзки с Русия от началото на пълномащабната ѝ инвазия в Украйна – последователно се противопоставя на присъединяването на Украйна към ЕС и многократно е блокирала свързани с това решения и санкции срещу Москва, съобщи „Киев Индипендънт“.

„Украйна е страна с много трудна съдба. Защо да споделяме тази трудна съдба? Ние имаме своя собствена съдба, която е много по-лека от тази на украинците“, каза Орбан в интервю за държавното радио „Кошут“.

Унгарският премиер изтъкна, че членството в ЕС ще принуди Унгария да поеме тежестта на Украйна, включително войната с Русия.

„Ако сте във федерална система с някого и той бъде нападнат, трябва да изпратите войници. А ние не искаме това за нашите млади хора. Не искаме да умираме за Украйна“, настоя той.

Орбан отхвърли и настоящата стратегия на ЕС за предоставяне на дългосрочна военна и финансова помощ на Киев, наричайки я „илюзия“, основана на погрешни предположения за икономическия колапс на Русия. Вместо това той повтори призива си за прекратяване на огъня и мирни преговори.

Коментарите на Орбан идват в момент, когато председателят на Европейския съвет Антонио Коща търси начини да преодолее съпротивата на Унгария срещу кандидатурата на Украйна за членство.

„Политико“ съобщи на 29 септември, че служители на ЕС проучват реформи в системата за вземане на решения в блока с единодушие, което би позволило преговорите с Украйна и Молдова да продължат въпреки ветото на Унгария.

Украйна официално започна преговори за присъединяване към ЕС през юни 2024 г., но все още не е отворила нито един от шестте преговорни клъстера, необходими за привеждане в съответствие с правото на ЕС.

През май Киев обяви, че е приключил всички вътрешни процедури за стартиране на първия клъстер, а през януари президентът Володимир Зеленски заяви, че „амбициозната цел“ на Украйна е да отвори почти всички преговорни клъстери до края на 2025 г.