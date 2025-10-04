Откриха мъртва жена в Елените след потопа, полицията задържа и крадци

Полицаи и пожарникари са реагирали на сигнал за изчезнала жена в курорта Елените след бедствието, предаде кореспондентът на БГНЕС.
- Реклама -
Мъж се е обадил в полицията и е съобщил, че жена му е изчезнала, но няма достъп до дома им. Екипи на полицията и пожарната са се отправили към мястото и са открили тялото на жена.
Той уточни, че сигналът е подаден от руски гражданин, който загубил връзка със съпругата си.
По първоначални данни става дума за 58-годишна жена с руски паспорт.
Междувременно от ОДМВР-Бургас съобщиха, че са заловени крадци в Елените, възползвали се от това, че жителите на района са евакуирани след бедствието.
Полицаи и пожарникари са реагирали на сигнал за изчезнала жена в курорта Елените след бедствието, предаде кореспондентът на БГНЕС.
- Реклама -
Мъж се е обадил в полицията и е съобщил, че жена му е изчезнала, но няма достъп до дома им. Екипи на полицията и пожарната са се отправили към мястото и са открили тялото на жена.
Той уточни, че сигналът е подаден от руски гражданин, който загубил връзка със съпругата си.
По първоначални данни става дума за 58-годишна жена с руски паспорт.
Междувременно от ОДМВР-Бургас съобщиха, че са заловени крадци в Елените, възползвали се от това, че жителите на района са евакуирани след бедствието.