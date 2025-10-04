НА ЖИВО
          Откриха мъртва жена в Елените след потопа, полицията задържа и крадци

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Полицаи и пожарникари са реагирали на сигнал за изчезнала жена в курорта Елените след бедствието, предаде кореспондентът на БГНЕС.

          Мъж се е обадил в полицията и е съобщил, че жена му е изчезнала, но няма достъп до дома им. Екипи на полицията и пожарната са се отправили към мястото и са открили тялото на жена.

          „Охраняват се всички подстъпи към в.с. ‘Елените’, включително и плажната ивица, за да няма достъп,“ заяви комисар Владимир Маринов от ОДМВР–Бургас.

          Той уточни, че сигналът е подаден от руски гражданин, който загубил връзка със съпругата си.

          „Група от ОД МВР отиде на място, за да види коя е вилата. Това са постройки, до които доскоро нямаше достъп, но водата започна да намалява. Все още около тях има много клони и наноси, колегите претърсват района,“ допълни Маринов.

          По първоначални данни става дума за 58-годишна жена с руски паспорт.

          Междувременно от ОДМВР-Бургас съобщиха, че са заловени крадци в Елените, възползвали се от това, че жителите на района са евакуирани след бедствието.

