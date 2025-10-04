Партията на Андрей Бабиш печели изборите в Чехия – предстоят трудни коалиционни преговори – ОБНОВЕНА

Партията ANO („Да“) на милиардера и бивш премиер Андрей Бабиш спечели чешките парламентарни избори на 4 октомври, според окончателните официални резултати, и се очаква да формира еднопартийно малцинствено правителство, подкрепено от крайната десница, предаде АФП.
ANO, която проведе кампания с обещания за социална подкрепа и прекратяване на военната помощ за Украйна, получи 34,6% от гласовете и спечели 80 места в 200-членния парламент на страната – членка на ЕС и НАТО с население от 10,9 милиона души.
На второ място се класира коалицията „Заедно“ на досегашния премиер Петър Фиала с 23,3%, а коалиционният ѝ партньор STAN – с 11,2%. В парламента влизат още Пиратската партия (8,9%), крайнодясната „Свобода и пряка демокрация“ (SPD) с 7,8% и десните новодошли „Автомобилисти“ – 6,8%.
Бабиш обяви, че ще преразгледа чешката инициатива за доставка на артилерийски снаряди на Украйна, стартирана от правителството на Фиала, и ще я обсъди с украинския президент Володимир Зеленски, ако е необходимо.
В Европейския парламент ANO е част от крайно десния блок „Патриоти за Европа“, съоснован от Бабиш заедно с унгарския премиер Виктор Орбан.
Правителството на Петър Фиала, което предоставяше хуманитарна и военна помощ на Украйна след руската инвазия през 2022 г., беше критикувано от избирателите за игнориране на вътрешните проблеми.
Избирателната активност достигна почти 69% – една от най-високите през последните години.
SPD настоява за референдум за излизане от ЕС, но Бабиш категорично отхвърля тази идея.
Лидерът на SPD Томио Окамура и водачът на „Мотористите“ Петр Мацинка заявиха, че ще се срещнат с Бабиш за обсъждане на възможно коалиционно споразумение.
Съгласно чешката конституция, президентът Петър Павел ще проведе консултации с партийните лидери на 5 октомври, за да определи следващия премиер.
Бабиш, седмият най-богат чех според Forbes, остава подсъдим за измама със субсидии от ЕС на стойност над 2 милиона долара, свързана с проекта „Щъркелово гнездо“.
Описвайки себе си като „миротворец“, Бабиш призова за примирие в Украйна и следва политика „чехите на първо място“, повтаряйки лозунга на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.