Партията на Андрей Бабиш печели изборите в Чехия – предстоят трудни коалиционни преговори – ОБНОВЕНА

Партията ANO („Да“) на милиардера и бивш премиер Андрей Бабиш спечели чешките парламентарни избори на 4 октомври, според окончателните официални резултати, и се очаква да формира еднопартийно малцинствено правителство, подкрепено от крайната десница, предаде АФП.

ANO, която проведе кампания с обещания за социална подкрепа и прекратяване на военната помощ за Украйна, получи 34,6% от гласовете и спечели 80 места в 200-членния парламент на страната – членка на ЕС и НАТО с население от 10,9 милиона души.

На второ място се класира коалицията „Заедно“ на досегашния премиер Петър Фиала с 23,3%, а коалиционният ѝ партньор STAN – с 11,2%. В парламента влизат още Пиратската партия (8,9%), крайнодясната „Свобода и пряка демокрация“ (SPD) с 7,8% и десните новодошли „Автомобилисти“ – 6,8%.

„Определено ще водим преговори с SPD и „Мотористите“ и ще търсим еднопартийно правителство, водено от ANO,“ заяви Андрей Бабиш, наричайки резултата „абсолютния връх на политическата си кариера“.

Бабиш обяви, че ще преразгледа чешката инициатива за доставка на артилерийски снаряди на Украйна, стартирана от правителството на Фиала, и ще я обсъди с украинския президент Володимир Зеленски, ако е необходимо.

„Ние сме ясно проевропейски и пронатовски настроени,“ подчерта Бабиш, опитвайки се да разсее опасенията, че може да доближи Чехия до Унгария и Словакия, които отказват военна помощ на Украйна и се противопоставят на санкциите срещу Русия.

В Европейския парламент ANO е част от крайно десния блок „Патриоти за Европа“, съоснован от Бабиш заедно с унгарския премиер Виктор Орбан.

Орбан бързо поздрави Бабиш в X: „Истината победи! Голяма крачка за Чешката република, добра новина за Европа.“ Френската крайнодясна лидерка Марин льо Пен също приветства победата, заявявайки, че „в цяла Европа хората призовават патриотичните партии да възвърнат свободата и просперитета.“

Правителството на Петър Фиала, което предоставяше хуманитарна и военна помощ на Украйна след руската инвазия през 2022 г., беше критикувано от избирателите за игнориране на вътрешните проблеми.

„Поздравявам победителя в изборите, Андрей Бабиш,“ каза Фиала, изключвайки възможността за възстановяване на настоящата управляваща коалиция.

Избирателната активност достигна почти 69% – една от най-високите през последните години.

SPD настоява за референдум за излизане от ЕС, но Бабиш категорично отхвърля тази идея.

Лидерът на SPD Томио Окамура и водачът на „Мотористите“ Петр Мацинка заявиха, че ще се срещнат с Бабиш за обсъждане на възможно коалиционно споразумение.

„SPD може да се окаже ключовият играч. Въпросът е дали ще остане извън правителството, но ще влияе върху политиката му,“ коментира Ото Айбл от Масариковия университет в Бърно.

Съгласно чешката конституция, президентът Петър Павел ще проведе консултации с партийните лидери на 5 октомври, за да определи следващия премиер.

„Обещах на г-н президента да му покажа решение, което ще бъде в съответствие с чешките и европейските закони,“ заяви Бабиш.

Бабиш, седмият най-богат чех според Forbes, остава подсъдим за измама със субсидии от ЕС на стойност над 2 милиона долара, свързана с проекта „Щъркелово гнездо“.

Описвайки себе си като „миротворец“, Бабиш призова за примирие в Украйна и следва политика „чехите на първо място“, повтаряйки лозунга на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.