Първи резултати: Партията на Андрей Бабиш с двойна преднина на изборите в Чехия

Партията ANO на бившия премиер Андрей Бабиш води убедително на парламентарните избори в Чехия, съобщи БГНЕС.
След преброяване на близо 5% от бюлетините, движението на Бабиш събира 39,37% от гласовете – почти два пъти повече от дясноцентристката коалиция SPOLU на премиера Петър Фиала, която засега получава малко над 19%.
Избирателната активност е изключително висока – над 70%.
Очакват се още резултати в следващите часове.
Ама няма ли да има руска намеса?!! За къде без руска намеса??! Защото чехите са последните, които могат да бъдат обвинени в русофилия.
Поредното кремълско мекере! От сорта на нашите милионери майкопродавци! Милиардер, медиен магнат и популист с тъмно минало и словашки произход! Това е Бабиш!
Споко и на този ще му свият перките и ще обърне палачинката.
Дали избраните ще са правилните.
За да се преодолее купен или корпоративен вот, трябва като чехите над 70% активност на всички имащи право на глас.
Радвам се!Браво!
Ще обявят ли руска намеса?😜🤔
Kiril Angelov има време , или ще ги касират ( измисляйки някоя провокация ) , или ще ги натамънят!
Kiril Angelov със сигурност
Vatan Masid ще се опитат да го ликвидират.
Радвам се! Републиканците побеждават! Само в България гъзоблизците са още на власт!