Първи резултати: Партията на Андрей Бабиш с двойна преднина на изборите в Чехия

Партията ANO на бившия премиер Андрей Бабиш води убедително на парламентарните избори в Чехия, съобщи БГНЕС.

След преброяване на близо 5% от бюлетините, движението на Бабиш събира 39,37% от гласовете – почти два пъти повече от дясноцентристката коалиция SPOLU на премиера Петър Фиала, която засега получава малко над 19%.

Избирателната активност е изключително висока – над 70%.

Очакват се още резултати в следващите часове.