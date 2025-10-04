НА ЖИВО
          Първи резултати: Партията на Андрей Бабиш с двойна преднина на изборите в Чехия

          Снимка: БГНЕС
          Партията ANO на бившия премиер Андрей Бабиш води убедително на парламентарните избори в Чехия, съобщи БГНЕС.

          След преброяване на близо 5% от бюлетините, движението на Бабиш събира 39,37% от гласовете – почти два пъти повече от дясноцентристката коалиция SPOLU на премиера Петър Фиала, която засега получава малко над 19%.

          Избирателната активност е изключително висока – над 70%.

          Очакват се още резултати в следващите часове.

