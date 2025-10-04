Пи Диди влиза в затвора за 4 години

Съд в Ню Йорк осъди рапъра и продуцент Шон „Диди“ Комбс, известен още като Пъф Деди, на над четири години затвор.
- Реклама -
Присъдата идва три месеца след като той беше признат за виновен по две обвинения, свързани с проституция.
Комбс бе оправдан по по-тежките обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и заговор за рекет. Прокуратурата настояваше за наказание от 11 години и 3 месеца, докато адвокатите му поискаха присъда не по-дълга от 14 месеца.
Преди произнасянето на присъдата рапърът заяви, че „искрено съжалява“ за действията си.
Съд в Ню Йорк осъди рапъра и продуцент Шон „Диди“ Комбс, известен още като Пъф Деди, на над четири години затвор.
- Реклама -
Присъдата идва три месеца след като той беше признат за виновен по две обвинения, свързани с проституция.
Комбс бе оправдан по по-тежките обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и заговор за рекет. Прокуратурата настояваше за наказание от 11 години и 3 месеца, докато адвокатите му поискаха присъда не по-дълга от 14 месеца.
Преди произнасянето на присъдата рапърът заяви, че „искрено съжалява“ за действията си.
Ще го закарат в някое общежитие, да играе голф и да гледа мачове най-вероятно!
В нормалните държави и известните влизат в затвора! За жалост тук при нас не е така!
СВОБОДА ЗА ПЪФ ДИДИ КОЙТО Е НАЙ-ВЕЛИКИЯТ РАПЪР И ПРОДУЦЕНТ НА ПЛАНЕТАТА И Е АБСОЛЮТНО НЕВИНЕН,
КЕЧИСТА ТРЪМП ДА ГО ПОМИЛВА🙏🙏🙏!!!!