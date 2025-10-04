НА ЖИВО
      събота, 04.10.25
          - Реклама -
          Пи Диди влиза в затвора за 4 години

          Камелия Григорова
          Сподели
          Съд в Ню Йорк осъди рапъра и продуцент Шон „Диди“ Комбс, известен още като Пъф Деди, на над четири години затвор.

          Присъдата идва три месеца след като той беше признат за виновен по две обвинения, свързани с проституция.

          Комбс бе оправдан по по-тежките обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и заговор за рекет. Прокуратурата настояваше за наказание от 11 години и 3 месеца, докато адвокатите му поискаха присъда не по-дълга от 14 месеца.

          Преди произнасянето на присъдата рапърът заяви, че „искрено съжалява“ за действията си.

          - Реклама -

          3 КОМЕНТАРА

          1. Ще го закарат в някое общежитие, да играе голф и да гледа мачове най-вероятно!

          3. СВОБОДА ЗА ПЪФ ДИДИ КОЙТО Е НАЙ-ВЕЛИКИЯТ РАПЪР И ПРОДУЦЕНТ НА ПЛАНЕТАТА И Е АБСОЛЮТНО НЕВИНЕН,
            КЕЧИСТА ТРЪМП ДА ГО ПОМИЛВА🙏🙏🙏!!!!

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

