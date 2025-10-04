Пи Диди влиза в затвора за 4 години

Съд в Ню Йорк осъди рапъра и продуцент Шон „Диди“ Комбс, известен още като Пъф Деди, на над четири години затвор.

Присъдата идва три месеца след като той беше признат за виновен по две обвинения, свързани с проституция.

Комбс бе оправдан по по-тежките обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и заговор за рекет. Прокуратурата настояваше за наказание от 11 години и 3 месеца, докато адвокатите му поискаха присъда не по-дълга от 14 месеца.

Преди произнасянето на присъдата рапърът заяви, че „искрено съжалява“ за действията си.