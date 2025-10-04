НА ЖИВО
          Почина актьорът Ремо Джироне – мафиотът Тано Кариди от „Октопод"

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Италианският актьор Ремо Джироне, известен с ролята на мафиота Тано Кариди в култовия сериал „Октопод“, почина на 76-годишна възраст, съобщи агенция АНСА.

          Смъртта му е настъпила на 3 октомври в дома му в Монако, където той живееше със съпругата си – актрисата Виктория Дзини.

          Биография и кариера

          Ремо Джироне е роден на 1 декември 1948 г. в Асмара, Еритрея. Още като младеж започва да се изявява на сцена, а след завръщането на семейството му в Италия, когато е едва 13-годишен, учи актьорско майсторство в академията „Силвио д’Амико“.

          Талантът му блести както на театралната сцена – с пиеси от Шекспир до Милър, но любимият му автор остава Антон Чехов – така и в киното. Джироне дебютира през 1974 г. с „Антихристът“ на Алберто ди Мартино, а критиците го забелязват същата година с ролята му в телевизионния филм Roma rivuole Cesare на режисьора Миклош Янчо.

          Големият пробив идва с образа на Тано Кариди в „Октопод“ – мафиот, който се превръща в един от най-запомнящите се персонажи в европейската телевизия.

          Международни роли

          Освен в италианските продукции, Джироне участва и в редица международни филми. Сред тях са „Те живеят в нощта“ (2016) на Бен Афлек, където си партнира с Брендън Глийсън, „Пълно ускорение“ (2019) с Мат Деймън, в който изиграва Енцо Ферари, както и „Закрилникът 3: Последна част“ (2023) на режисьора Антоан Фукуа.

          Наследство

          С десетки роли в киното, телевизията и театъра, Ремо Джироне остава в историята на италианската и световната култура като актьор, който успя да съчетае дълбочина, харизма и силно екранно присъствие.

