Постепенно се нормализира обстановката в „Елените“, токът остава спрян

Обстановката в област Бургас постепенно се стабилизира. През изминалата нощ в курортното селище „Елените“ дежуриха екипи на Пожарна безопасност, полиция и жандармерия, които осигуряваха спокойствието и сигурността на евакуираните граждани.

По данни на Българския червен кръст през пункта в кметството на Свети Влас са преминали около 80 души. Десет от тях са получили първа медицинска помощ, а останалите – психологическа подкрепа. Общият брой на евакуираните е над 200 души, като всички са настанени в хотелски комплекси в района.

През нощта не са постъпвали нови сигнали за бедстващи хора или аварирали автомобили. Към момента няма граждани, които да очакват евакуация или съдействие.

Електроподаването във вилното селище „Елените“ остава преустановено, но в останалата част на община Несебър токът е възстановен.

Днес по време на заседание на оперативния щаб ще бъдат определени следващите действия за справяне с последствията от бедствието.