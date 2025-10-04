Постепенно се нормализира обстановката в „Елените“, токът остава спрян

Обстановката в област Бургас постепенно се стабилизира. През изминалата нощ в курортното селище „Елените“ дежуриха екипи на Пожарна безопасност, полиция и жандармерия, които осигуряваха спокойствието и сигурността на евакуираните граждани.
По данни на Българския червен кръст през пункта в кметството на Свети Влас са преминали около 80 души. Десет от тях са получили първа медицинска помощ, а останалите – психологическа подкрепа. Общият брой на евакуираните е над 200 души, като всички са настанени в хотелски комплекси в района.
През нощта не са постъпвали нови сигнали за бедстващи хора или аварирали автомобили. Към момента няма граждани, които да очакват евакуация или съдействие.
Електроподаването във вилното селище „Елените“ остава преустановено, но в останалата част на община Несебър токът е възстановен.
Днес по време на заседание на оперативния щаб ще бъдат определени следващите действия за справяне с последствията от бедствието.
1. От към канализации, отводнители, речни корита, диги, инфраструктура като цяло, това е крайния продукт от любимите им УЖ,,обществени поръчки“? Всъщност кое е това общество, което е поръчвало нещо си, за да наричат този явен грабеж УЖ,,обществени поръчки“? Как пък една шахта в България не изчистиха цяла седмица? Но почистването на шахти не е свързано с любимите им УЖ,,обществени поръчки“. Нещо повече, самото възстановяване на разрушенията е свързано със същите = $€$€$€ 2. Във всяко населено място, когато стане наводнение или суша местните хора клатят глави с изумление „Ауу, такъв дъжд или безводие не бяхме виждали от години!“, но не виждат камионите с отрязаните дърва.
Българите не правим причинно-следствени връзки!
Всяко дърво е многогодишен изравнител и при дъжд поема близо 300л.вода , а при суша я отдава.
Един хектар гора поема и задържа 80 тона вода.
При поголовната сеч, която наблюдаваме, имаме или суша или наводнения според ситуацията.
Това, което се случва по моя преценка е плавна и неумолима „хаитизация“ и оварвaряване.
А сега си представете, че се самоуправлявахме през референдуми по примера на Швейцария. И на даден референдум, се подложи точка касаеща ,,вечен мораториум, забрана, относно изсичането на горите “ с ДА/НЕ. Вековни гори които изсякоха поголовно. Като унищожиха естествения хабитат на безброй видове, флора, фауна, градени със столетия. Свлачищата и наводненията са само част от последствията. Влошеното качество на водата, както и изобщо въпроса дали ще я има. Влошено качество на въздуха, през който избиват хиляди хора на година. Температурни инверсии. Дали някой освен шайките и поставените им фирми ще гласува с ,,НЕ“? Как мислите? И дали ще има умишлени пожари от дървената мафия, след като сечта е забранена? Умишлени пожари които се наказват с 1000лв глоба по фалшивите престъпни закони на същите шайки. За пример в Гърция умишления палеж на гори се наказват с глоба над 100 000 евро и 20 години затвор.
През референдумите може да внесем ИЗБОРНО най хубавото от целия свят именно тук. И тук съответно да стане най хубавото място за живеене.
Тази фалшива символична представителност е имала някакъв смисъл пред век, когато е липсвала електронна свързаност между хората-собствениците. Защо са ми днес посредници , УЖ представители, след като мога да гласувам през телефона си 200 пъти за 200 секунди време=3 минути и 20 секунди. Мога да платя през телефона си данъците ми, мога да си купя престъпна винетка през него, мога дори да банкирам, но забележете не мога през същия този телефон да решавам за какво да се изразходват данъците ми- парите ми?!
Демокрация с вождове няма – не съществува такава! Никъде в превода на думата ,, демокрация “ няма и намек за вождове, управници, господари, партии, масови убийци, деребеи и сатрапи. Няма! Ама видите ли трябвало да има правителство? Защо? Някой сеща ли се за един закон в полза на хората за 35 години? Нещо повече, всички закони са срещу хората и в една единствена полза – на личните им офшорни сметки!
РЕШЕНИЕТО: Нова истинска Конституция приета на референдум /единствения легитимен вариант/, а защо не копи пейст на Швейцарската – референдуми!
Електронни референдуми + Изпълнителна агенция, която да превежда в сила волята и желанията на собствениците – хората! Всичко извън това няма общо с Държава, демокрация, общество. Които бъркате с @фрик@нско племе с вождове. Държавен служител “ произлиза от ,,служба“ ,,служа“ ,,слуга“ – в самата дума е заложено, а не от ,,Господар “ ,,вожд“ ,,управник“ който решава еднолично как да живеят всички останали. Общество“ произлиза от ,,общо“ – в самата дума е заложено. Тоест, едноличните решения на някой си вожд, освен недопустими са и престъпни такива в своя генезис. Единствената ни позната форма за общи решения са референдумите. Друга не съществува!
Възможно ли е изобщо да има ,,общество “ след като някой си вожд еднолично се разпорежда с ,,общото“?
Когато видите, депутати, президенти, министри, кмЯтове, и всякаква подобна престъпна п@пл@ч – да протестират на площада, поради това, че собствениците – хората, са отхвърлили предния им престъпен закон на електронен референдум, само и единствено тогава ще преживеете усещането за общество, държава, демокрация. Избора на вождове, господари, деребеи и сатрапи, които да решават еднолично как да живеят всички останали не е ,,избор“, а още по малко може да се счита за ,,право“ -р0бство е! Р0бство на офшорните им лични сметки!
По бързо да оправяте всичко ,че там в този период преобладаващи са онези….на издръжка,,,бедните прокудени,а реално свещените крави в колонията.
Mihail Ivanov И много богати!
До следващия път……..дерето си е дере, то е за вода……
Колко украинци с временна закрила са били евакуирани от това място и къде са настанени?