      събота, 04.10.25
          Проходът „Петрохан" е отворен

          Снимка: МРРБ АПИ
          Обстановката в Монтанско постепенно се нормализира – всички населени места вече имат електрозахранване, а пътищата се разчистват от паднали дървета и клони.

          След близо 30 часа работа проходът „Петрохан“ е отворен за движение на автомобили до 12 тона, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Въпреки това шофьорите са призовани да преминават с повишено внимание, тъй като по високите части клоните продължават да се чупят от тежкия мокър сняг.

          Горски служители от Берковица и екипи на пътноподдържащата фирма работиха денонощно, за да разчистят десетки паднали дървета и клони.

          „С багерното устройство премахваме снега, за да може дърветата да се изправят и да се спре пречупването“, обясни директорът на ДГС – Берковица Александър Драгиев.

          Директорът на Северозападното държавно предприятие Ваня Каменова предупреди, че опасността остава:

          „Непрекъснато пукат клони и никой не може да предвиди кога ще се отчупят. Трябва да бъдем внимателни при преминаване.“

          Заради паднали дървета е затворен и пътят между селата Горна и Долна Бела речка в община Вършец и Лакатник.

          На входа на Петрохан температурата е около 2 градуса, като в района продължава да ръми дъжд.

