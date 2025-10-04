Обстановката в Монтанско постепенно се нормализира – всички населени места вече имат електрозахранване, а пътищата се разчистват от паднали дървета и клони.

След близо 30 часа работа проходът „Петрохан“ е отворен за движение на автомобили до 12 тона, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Въпреки това шофьорите са призовани да преминават с повишено внимание, тъй като по високите части клоните продължават да се чупят от тежкия мокър сняг.

Горски служители от Берковица и екипи на пътноподдържащата фирма работиха денонощно, за да разчистят десетки паднали дървета и клони.

„С багерното устройство премахваме снега, за да може дърветата да се изправят и да се спре пречупването“, обясни директорът на ДГС – Берковица Александър Драгиев.

Директорът на Северозападното държавно предприятие Ваня Каменова предупреди, че опасността остава:

„Непрекъснато пукат клони и никой не може да предвиди кога ще се отчупят. Трябва да бъдем внимателни при преминаване.“

Заради паднали дървета е затворен и пътят между селата Горна и Долна Бела речка в община Вършец и Лакатник.

На входа на Петрохан температурата е около 2 градуса, като в района продължава да ръми дъжд.