Опасност от падащи дървета и 50 см сняг по високите части

Проходът „Петрохан“ остава затворен за движение на всички превозни средства и днес, след обилните снеговалежи в първите дни на октомври. Причината е продължаващата опасност от падащи дървета и клони, затрупани от тежкия сняг.

- Реклама -

„Първо се извинявам за неудобството, което причинява затварянето на прохода „Петрохан“. Но за нас е важна преди всичко сигурността за живота и здравето на хората“, заяви пред bTV инж. Володя Вълов, директор на Областното пътно управление – Монтана.

По думите му трасето е било почистено още вчера, но заради навяванията по високите части снежната покривка достига до 50 см. Въпреки усилията на екипите, продължават да падат клони и дървета върху пътното платно.

Към момента единствената алтернатива за пътуващите към София е маршрутът Мездра – Ботевград. Пътят през Лакатник също е затворен заради паднали дървета.

„Почистването ще продължи през целия ден, но не е сигурно, че проходът ще бъде отворен още днес, защото има паднали по-големи дървета“, уточни инж. Вълов.