Опасност от падащи дървета и 50 см сняг по високите части
Проходът „Петрохан“ остава затворен за движение на всички превозни средства и днес, след обилните снеговалежи в първите дни на октомври. Причината е продължаващата опасност от падащи дървета и клони, затрупани от тежкия сняг.
- Реклама -
„Първо се извинявам за неудобството, което причинява затварянето на прохода „Петрохан“. Но за нас е важна преди всичко сигурността за живота и здравето на хората“, заяви пред bTV инж. Володя Вълов, директор на Областното пътно управление – Монтана.
По думите му трасето е било почистено още вчера, но заради навяванията по високите части снежната покривка достига до 50 см. Въпреки усилията на екипите, продължават да падат клони и дървета върху пътното платно.
Към момента единствената алтернатива за пътуващите към София е маршрутът Мездра – Ботевград. Пътят през Лакатник също е затворен заради паднали дървета.
„Почистването ще продължи през целия ден, но не е сигурно, че проходът ще бъде отворен още днес, защото има паднали по-големи дървета“, уточни инж. Вълов.
Опасност от падащи дървета и 50 см сняг по високите части
Проходът „Петрохан“ остава затворен за движение на всички превозни средства и днес, след обилните снеговалежи в първите дни на октомври. Причината е продължаващата опасност от падащи дървета и клони, затрупани от тежкия сняг.
- Реклама -
„Първо се извинявам за неудобството, което причинява затварянето на прохода „Петрохан“. Но за нас е важна преди всичко сигурността за живота и здравето на хората“, заяви пред bTV инж. Володя Вълов, директор на Областното пътно управление – Монтана.
По думите му трасето е било почистено още вчера, но заради навяванията по високите части снежната покривка достига до 50 см. Въпреки усилията на екипите, продължават да падат клони и дървета върху пътното платно.
Към момента единствената алтернатива за пътуващите към София е маршрутът Мездра – Ботевград. Пътят през Лакатник също е затворен заради паднали дървета.
„Почистването ще продължи през целия ден, но не е сигурно, че проходът ще бъде отворен още днес, защото има паднали по-големи дървета“, уточни инж. Вълов.
По важно е р0бите да имате престъпни тол и винетки!
Един дъжд ни издави, а държавата мисли за война
Наводнението по Южното Черноморие отне вече три човешки живота. Десетки хора останаха блокирани по пътищата, коли бяха отнесени в морето, инфраструктура се срути, цели райони осъмнаха във вода и кал. Един пороен дъжд се оказа достатъчен, за да парализира цели общини и да вкара държавата в бедствено положение.
Системите за „ранно предупреждение“, струващи милиони, не предотвратиха нищо. Канализация и отводнителни съоръжения не издържаха дори няколко часа дъжд. Резултатът – хора в паника, евакуации, разплакани семейства, загинали спасители.
И докато гражданите газят в тинята и броят жертви, какво правят нашите управници? На най-високо ниво темата е „война с Русия“, „нови оръжия за Украйна“, „мобилизационни планове“. Пари за оръжие има. Пари за спасителни съоръжения и адекватна инфраструктура няма.
Вместо гарантирана безопасност за собствения народ, виждаме демонстративна готовност за чужди войни. В същото време един дъжд ни дави и ни показва колко сме беззащитни пред природата – и колко неадекватна е държавата да реагира.
Докато министри се състезават кой ще е по-гласовит на международната сцена, хората в Бургаско, Царево и Несебър ще помнят друго: че животът им може да бъде прекършен не от ракети и танкове, а от мръсна вода в мазето и от липсата на държавност.
Мая Алексиева Много точно казано , Браво