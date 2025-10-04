НА ЖИВО
          Проходът „Петрохан“ остава затворен

          Снимка: Facebook
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Опасност от падащи дървета и 50 см сняг по високите части

          Проходът „Петрохан“ остава затворен за движение на всички превозни средства и днес, след обилните снеговалежи в първите дни на октомври. Причината е продължаващата опасност от падащи дървета и клони, затрупани от тежкия сняг.

          „Първо се извинявам за неудобството, което причинява затварянето на прохода „Петрохан“. Но за нас е важна преди всичко сигурността за живота и здравето на хората“, заяви пред bTV инж. Володя Вълов, директор на Областното пътно управление – Монтана.

          По думите му трасето е било почистено още вчера, но заради навяванията по високите части снежната покривка достига до 50 см. Въпреки усилията на екипите, продължават да падат клони и дървета върху пътното платно.

          Към момента единствената алтернатива за пътуващите към София е маршрутът Мездра – Ботевград. Пътят през Лакатник също е затворен заради паднали дървета.

          „Почистването ще продължи през целия ден, но не е сигурно, че проходът ще бъде отворен още днес, защото има паднали по-големи дървета“, уточни инж. Вълов.

