Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените

Във вилно селище „Елените“ и днес продължава работата на кризисните екипи след двете приливни вълни, които нанесоха тежки щети по инфраструктурата и сградите. Загинали са трима души – служител на хотел, багерист и 57-годишен граничен полицай от Бургас. Над 200 души бяха евакуирани.

Селището остава без ток, а достъпът до част от района е силно затруднен. Пътят към плажа е разрушен, десетки хотели и постройки са пострадали. Тежка техника разчиства кал, паднали дървета и наноси. Доброволци от Бургас и Пловдив се включват в дейностите, а е поискана и помощ от армията.

В светлата част на деня започна повторен обход на района за оценка на щетите. По информация на властите няма данни за бедстващи или издирвани хора. На място остават екипи на пожарната, полицията и жандармерията.

Окръжната прокуратура – Бургас е образувала три отделни досъдебни производства за смъртта на загиналите.