НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 04.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените

          1
          44
          Елените, наводнение
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Във вилно селище „Елените“ и днес продължава работата на кризисните екипи след двете приливни вълни, които нанесоха тежки щети по инфраструктурата и сградите. Загинали са трима души – служител на хотел, багерист и 57-годишен граничен полицай от Бургас. Над 200 души бяха евакуирани.

          - Реклама -

          Селището остава без ток, а достъпът до част от района е силно затруднен. Пътят към плажа е разрушен, десетки хотели и постройки са пострадали. Тежка техника разчиства кал, паднали дървета и наноси. Доброволци от Бургас и Пловдив се включват в дейностите, а е поискана и помощ от армията.

          В светлата част на деня започна повторен обход на района за оценка на щетите. По информация на властите няма данни за бедстващи или издирвани хора. На място остават екипи на пожарната, полицията и жандармерията.

          Окръжната прокуратура – Бургас е образувала три отделни досъдебни производства за смъртта на загиналите.

          Във вилно селище „Елените“ и днес продължава работата на кризисните екипи след двете приливни вълни, които нанесоха тежки щети по инфраструктурата и сградите. Загинали са трима души – служител на хотел, багерист и 57-годишен граничен полицай от Бургас. Над 200 души бяха евакуирани.

          - Реклама -

          Селището остава без ток, а достъпът до част от района е силно затруднен. Пътят към плажа е разрушен, десетки хотели и постройки са пострадали. Тежка техника разчиства кал, паднали дървета и наноси. Доброволци от Бургас и Пловдив се включват в дейностите, а е поискана и помощ от армията.

          В светлата част на деня започна повторен обход на района за оценка на щетите. По информация на властите няма данни за бедстващи или издирвани хора. На място остават екипи на пожарната, полицията и жандармерията.

          Окръжната прокуратура – Бургас е образувала три отделни досъдебни производства за смъртта на загиналите.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Atlantic Council: Украйна става дронова свръхдържава, учи НАТО да се защитава от рускита БПЛА

          Иван Христов -
          Украйна се очертава като дронова свръхдържава и учи НАТО да се защитава от руските безпилотни летателни апарати (БПЛА), пише Atlantic Council. Последните предполагаеми нахлувания на...
          Политика

          Как и защо изчезна интервю на Васил Терзиев от ефира на БНТ?

          Камелия Григорова -
          Скандал за малко не избухна около интервюто на кмета на София Васил Терзиев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“, след като записът му...
          Война

          Русия громи енергийната инфраструктура на Украйна с мощни удари преди началото на зимата

          Иван Христов -
          Последните няколко дни бяха тежки за инфраструктурата на северните райони на Украйна. Руските войски удариха енергийни и железопътни съоръжения, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions