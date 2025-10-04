НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 04.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Расте броят на загиналите при срутване на училище в Индонезия

          0
          14
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Броят на жертвите при срутването на четириетажно ислямско училище в източната индонезийска провинция Ява достигна 14 души, съобщиха властите.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал в понеделник в училище „Ал Хозини“ в Сидоарджо, докато в сградата е извършвано наливане на бетон. Под руините бяха затрупани десетки ученици, повечето тийнейджъри.

          Спасителните екипи първоначално търсеха оцелели на ръка, но след като във вторник не бяха открити признаци на живот, в операцията бяха включени тежки машини. Снощи бяха намерени още девет тела, с което броят на загиналите достигна 14.

          Според националната служба за справяне с бедствията, близо 50 души все още са в неизвестност. Две от телата са открити на мястото на залата за молитви, където са били събрани много ученици. Една от жертвите е намерена близо до изхода, като се предполага, че е опитвала да избяга.

          Повечето от затрупаните са момчета на възраст между 12 и 19 години. Момичетата, които са били в друга част на сградата по време на молитва, успели да се спасят.

          Броят на жертвите при срутването на четириетажно ислямско училище в източната индонезийска провинция Ява достигна 14 души, съобщиха властите.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал в понеделник в училище „Ал Хозини“ в Сидоарджо, докато в сградата е извършвано наливане на бетон. Под руините бяха затрупани десетки ученици, повечето тийнейджъри.

          Спасителните екипи първоначално търсеха оцелели на ръка, но след като във вторник не бяха открити признаци на живот, в операцията бяха включени тежки машини. Снощи бяха намерени още девет тела, с което броят на загиналите достигна 14.

          Според националната служба за справяне с бедствията, близо 50 души все още са в неизвестност. Две от телата са открити на мястото на залата за молитви, където са били събрани много ученици. Една от жертвите е намерена близо до изхода, като се предполага, че е опитвала да избяга.

          Повечето от затрупаните са момчета на възраст между 12 и 19 години. Момичетата, които са били в друга част на сградата по време на молитва, успели да се спасят.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Лайфстайл

          Пи Диди влиза в затвора за 4 години

          Камелия Григорова -
          Съд в Ню Йорк осъди рапъра и продуцент Шон „Диди“ Комбс, известен още като Пъф Деди, на над четири години затвор. Присъдата идва три месеца...
          Война

          Израел готви първа стъпка по мирния план на Тръмп за Газа

          Камелия Григорова -
          Политическото ръководство на Израел е наредило на военните да намалят офанзивните действия в ивицата Газа и се подготвя за „незабавно изпълнение“ на първата фаза...
          Свят

          ХАМАС обяви готовност да освободи всички израелски заложници и да предаде властта на палестински технократи

          Иван Христов -
          ХАМАС обяви в петък вечерта съгласието си да освободи всички израелски заложници, живи или мътрви, според предложението за мир в Газа на американския президент...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions