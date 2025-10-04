Расте броят на загиналите при срутване на училище в Индонезия

Броят на жертвите при срутването на четириетажно ислямско училище в източната индонезийска провинция Ява достигна 14 души, съобщиха властите.

Инцидентът е станал в понеделник в училище „Ал Хозини“ в Сидоарджо, докато в сградата е извършвано наливане на бетон. Под руините бяха затрупани десетки ученици, повечето тийнейджъри.

Спасителните екипи първоначално търсеха оцелели на ръка, но след като във вторник не бяха открити признаци на живот, в операцията бяха включени тежки машини. Снощи бяха намерени още девет тела, с което броят на загиналите достигна 14.

Според националната служба за справяне с бедствията, близо 50 души все още са в неизвестност. Две от телата са открити на мястото на залата за молитви, където са били събрани много ученици. Една от жертвите е намерена близо до изхода, като се предполага, че е опитвала да избяга.

Повечето от затрупаните са момчета на възраст между 12 и 19 години. Момичетата, които са били в друга част на сградата по време на молитва, успели да се спасят.