Родители на деца до 12 г. може да получат право на работа от вкъщи през лятото

Синдикатите и Министерството на труда подкрепят законопроект, според който родители на ученици до 12-годишна възраст ще могат да искат работа от разстояние по време на лятната ваканция. Целта е да се улесни съвместяването на семейните и трудовите задължения.

В момента Кодексът на труда предвижда подобна възможност само за родители на деца до 8 години и за хора, които се грижат за близки по здравословни причини.

От КТ „Подкрепа“ и КНСБ настояват обхватът да се разшири – включително правото да се ползва без съгласието на работодателя и дори да се създаде нов вид целеви родителски отпуск. Според синдикатите настоящите ограничения правят възможността почти неприложима в сектори като здравеопазване, транспорт и производство, а реално от нея се възползват най-вече служители в администрацията и IT сферата.