      събота, 04.10.25
          Русия громи енергийната инфраструктура на Украйна с мощни удари преди началото на зимата

          Удари по енергийната инфраструктура на Украйна
          Иван Христов
          Последните няколко дни бяха тежки за инфраструктурата на северните райони на Украйна. Руските войски удариха енергийни и железопътни съоръжения, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в няколко големи града, пише „Рибар“.

          Както отбелязва Telegram каналът, сега руските въоръжени сили са насочили вниманието си към газовата инфраструктура на Украйна. През нощта срещу петък ракети и дронове удариха преработвателни предприятия и помпени станции в Харковска и Полтавска области.

          Къде са извършени ударите:

          ▪В Харковска област руските сили удариха компресорна станция близо до Глазуновка, както и газопомпена станция близо до Геевка. В Нови Водолаги удар порази складовете на селскостопанското предприятие „Свитанок“.

          ▪В Полтавска област „Герани“ атакуваха Яблуновския газопреработвателен завод, предизвиквайки голям пожар. Удари с крилати ракети са регистрирани и в района на Прилуки.

          ▪Според регионалните власти нощният удар в нощта срещу петък е най-голямата единична атака на руските въоръжени сили срещу газовата инфраструктура на Украйна. Според някои съобщения, над 30 ракети от различни типове и приблизително 60 дрона са били изстреляни по цели в източната част на страната.

          Ударът е станал на фона на продължаващ енергиен колапс в северната част на Украйна. Киев се опитва да възстанови електропреносната мрежа и използва резервен капацитет. Въпреки това, той не е в състояние бързо да се справи с последиците от атаките поради значителни щети и по-нататъшни удари.

          Какво се случва в северната част на страната?

          ▪Ситуацията с електрозахранването остава критична в Черниговска област. Административният център на региона е почти напълно без ток; в момента ток се подава само за три часа, с прекъсвания за по шест часа.

          В Нежин всички образователни институции временно преминават на дистанционно обучение от 6 октомври.

          ▪Междувременно електрозахранването все още е напълно прекъснато в Семеновка и съседния Новгород-Северски – останалите работещи подстанции 110 кВ не са в състояние да се справят с транзита до отдалечени участъци от електропреносната мрежа.

          ▪В Сумска област водоснабдяването е спряно за трети пореден ден поради проблеми с електрозахранването. В момента районите Шостка и частично Конотоп са без ток.

          ▪В Киевска област украинските власти се опитват да възстанови електрозахранването на Славутич. Градът е без ток за трети ден; само критичната инфраструктура е възобновила работа, докато жителите масово преминават към генератори.

          По-рано руските сили удариха подстанция 330/110/10 кВ, разположена в града. Това съоръжение играе жизненоважна роля в енергийния транзит в северната част на страната, което го прави приоритетна цел за руски удари.

          Украинските сили, които нямат възможности да нанесат сериозни щети на руската електропреносна мрежа, атакуват нефтена инфраструктура.

          В Оренбургска област дронове атакуваха нефтопреработвателната рафинерия „Орскнефтеоргсинтез“. Също така, за първи път по време на войната, Украйна атакува химически завод в Пермския край, твърди се, че съоръжението не е повредено.

          Очевидно руските въоръжени сили са идентифицирали слабо място в енергийната инфраструктура на Украйна, която вече се е адаптирала към условията на редовни удари.

          Сега систематичните атаки най-накрая са насочени към подстанции 330 кВ. Тяхното евентуално унищожаване би намалило производителността на мрежата в отделни региони и би увеличило натоварването на цялата украинска енергийна система, предполагат от Telegram канала.

