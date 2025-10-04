НА ЖИВО
          Русия удари пътнически влак за Киев в Сумска област

          Удар по влак в Сумска област
          Удар по влак в Сумска област
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руски удар с дрон повреди жп гарата в Шостка, Сумска област, като порази и пътнически влак, пътуващ за Киев, съобщава УНН.

          Дмитро Григоров, началник на Областната военната администрация (ОВА) на Сумската област, потвърди, че има жертви сред пътниците, а на мястото на инцидента работят спасителни служби и център за реагиране при извънредни ситуации. Според предварителни данни броят на ранените е до 30. Местни Telegram канали съобщават, че един от вагоните се е запалил.

          Коментирайки ситуацията, украинският специалист по комуникациите Сергей „Флеш“ припомни, че е предупредил за евентуална атака срещу железопътната инфраструктура още на 1 октомври. Той отбеляза, че модернизираните дронове „Шахед“ с камери сега представляват повишена заплаха именно за подвижния състав.

          „Ясно заявих, че с настоящата конфигурация на дроновете железопътната линия става уязвима. Това изискваше незабавни контрамерки: от инсталиране на системи за радиоелектронна борба (РЕБ) на локомотивите до коригиране на графиците и пренасрочване на спирките. Взаимодействието между машинистите на влакове и операторите на навигационни системи също е от решаващо значение“, отбеляза той.

          Война

          DeepState: ВСУ са изхвърлили руската армия от четири населени места в Днепропетровска област

          Иван Христов -
          Украинският ресурс DeepState съобщава, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са изхвърлили окончателно руската армия от населените места Сосновка, Новоселка, Сичневое и Хорошее в...
          Война

          Atlantic Council: Украйна става дронова свръхдържава, учи НАТО да се защитава от рускита БПЛА

          Иван Христов -
          Украйна се очертава като дронова свръхдържава и учи НАТО да се защитава от руските безпилотни летателни апарати (БПЛА), пише Atlantic Council. Последните предполагаеми нахлувания на...
          Война

          Русия громи енергийната инфраструктура на Украйна с мощни удари преди началото на зимата

          Иван Христов -
          Последните няколко дни бяха тежки за инфраструктурата на северните райони на Украйна. Руските войски удариха енергийни и железопътни съоръжения, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в...

          1. Те и една зала на тържествена наградна церемония, огласена от чуждоезични речи удариха…а вътре и деца имало…на висши военни и политици…

            • Dimka PenevaПътнически е само първият вагон,останалите са зелени товарни вагони,виждат се на пауза.🤫

              • Dimka Peneva ,от убитите палестински деца? От сринатите къщи? Сценарият е един и същ ! Ирак,Сирия,Либия,
                Югославия ,Афганистан…! А какво са превозвали в този “ пътнически“ влак?

              • Nikolai Mladenov хора като теб, нямат потенциал за какъвто и да е диалог! Посредствени поклонници на държавица-убиец!

              • Пламен Левенски Потенциала е неизчерпаем, но с разумни, трезво мислещи хора. С промити от пропагандата, предубедени и най-вероятно хомосексуални обекти, наистина няма смисъл.

              • Hristo Kasaliyski Не. Те направиха всичко възможно, Русия да се намеси. Доста години и доста западни средства им костваше, но накрая успяха.

              • Hristo Kasaliyski Всички държави, които са появиха при разпадането на СССР не са съществували по времето на Император Николай Втори!!!

