Русия удари пътнически влак за Киев в Сумска област

Руски удар с дрон повреди жп гарата в Шостка, Сумска област, като порази и пътнически влак, пътуващ за Киев, съобщава УНН.
Дмитро Григоров, началник на Областната военната администрация (ОВА) на Сумската област, потвърди, че има жертви сред пътниците, а на мястото на инцидента работят спасителни служби и център за реагиране при извънредни ситуации. Според предварителни данни броят на ранените е до 30. Местни Telegram канали съобщават, че един от вагоните се е запалил.
Коментирайки ситуацията, украинският специалист по комуникациите Сергей „Флеш“ припомни, че е предупредил за евентуална атака срещу железопътната инфраструктура още на 1 октомври. Той отбеляза, че модернизираните дронове „Шахед“ с камери сега представляват повишена заплаха именно за подвижния състав.
„Ясно заявих, че с настоящата конфигурация на дроновете железопътната линия става уязвима. Това изискваше незабавни контрамерки: от инсталиране на системи за радиоелектронна борба (РЕБ) на локомотивите до коригиране на графиците и пренасрочване на спирките. Взаимодействието между машинистите на влакове и операторите на навигационни системи също е от решаващо значение“, отбеляза той.
