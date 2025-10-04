Съдийската комисия към БФС насрочи пресконференция след последните скандали в Първа лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз свиква пресконференция в понеделник, 6 октомври, от 11 часа в Национална футболна база „Бояна“.

- Реклама -

На нея основна тема ще бъдат съдийските решения в изминалите кръгове от първенството, като ще бъдат направени анализи и коментари по ключови ситуации.

Сред спорните ситуации са неотсъдената дузпа в полза на Левски и потенциален червен картон за Кайо Видал от Лудогорец в дербито между двата състава от деветия кръг на Първа лига, потенциален червен картон за Рилдо от Левски в отложения двубой от шестия кръг с Ботев Пд на 30 септември, както и неотменения гол за Славия срещу Локомотив София след игра с ръка на Мартин Георгиев в петък вечерта.

Ето какво написаха от футболния съюз:

„Българският футболен съюз информира представителите на медиите, че в понеделник, 6 октомври, от 11:00 часа в Амфитеатралната зала на efbet Национална футболна база ще се проведе пресконференция на Съдийската комисия към БФС.

Основна тема на срещата ще бъдат съдийските решения в изминалите кръгове от първенството, като ще бъдат направени анализи и коментари по ключови ситуации.

На пресконференцията ще присъстват председателят на Съдийската комисия Станислав Тодоров, както и негови колеги от комисията.

БФС очаква всички заинтересовани представители на медиите.“.