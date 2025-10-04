НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 05.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Сълзотворен газ и напрежение в Тбилиси по време на антиправителствен протест

          1
          26
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Грузинската полиция използва сълзотворен газ в събота срещу антиправителствени протестиращи, които се опитаха да влязат в президентския дворец.

          - Реклама -

          По данни на местните медии най-малко 6000 души се събраха на опозиционен протест в центъра на Тбилиси, организиран в деня на местните избори.

          „Това е протест на хора, които искат промяна и настояват за честни избори,“ коментират представители на опозицията.

          Управляващата популистка партия „Грузинска мечта“ е изправена пред първото си електорално изпитание, след като оспорвани парламентарни избори преди година тласнаха черноморската държава в политически смут и замразиха перспективите ѝ за по-тясна интеграция с Европейския съюз.

          „Грузинците отново показват, че няма да приемат отстъпление от европейския си път,“ заяви един от организаторите на демонстрацията.

          Грузинската полиция използва сълзотворен газ в събота срещу антиправителствени протестиращи, които се опитаха да влязат в президентския дворец.

          - Реклама -

          По данни на местните медии най-малко 6000 души се събраха на опозиционен протест в центъра на Тбилиси, организиран в деня на местните избори.

          „Това е протест на хора, които искат промяна и настояват за честни избори,“ коментират представители на опозицията.

          Управляващата популистка партия „Грузинска мечта“ е изправена пред първото си електорално изпитание, след като оспорвани парламентарни избори преди година тласнаха черноморската държава в политически смут и замразиха перспективите ѝ за по-тясна интеграция с Европейския съюз.

          „Грузинците отново показват, че няма да приемат отстъпление от европейския си път,“ заяви един от организаторите на демонстрацията.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Напрежение и сблъсъци в Тбилиси след изборите: „Грузинска мечта“ печели местния вот, опозицията говори за нелегитимно управление

          Красимир Попов -
          Управляващата популистка партия „Грузинска мечта“ се изправи пред първото си изборно изпитание, след като оспорваните парламентарни избори преди година хвърлиха страната в политически хаос...
          Свят

          Расте броят на загиналите при срутване на училище в Индонезия

          Камелия Григорова -
          Броят на жертвите при срутването на четириетажно ислямско училище в източната индонезийска провинция Ява достигна 14 души, съобщиха властите. Инцидентът е станал в понеделник в...
          Лайфстайл

          Пи Диди влиза в затвора за 4 години

          Камелия Григорова -
          Съд в Ню Йорк осъди рапъра и продуцент Шон „Диди“ Комбс, известен още като Пъф Деди, на над четири години затвор. Присъдата идва три месеца...

          1 коментар

          1. Розовият интернационал не се отказва да направи Грузия отново антирусия :))) Колко пъти още трябва да се провалят, за да разберат, че грузинците са си научили урока от времето на Саакашвили и го затвърдиха с войната в Украйна?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions