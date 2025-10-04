Грузинската полиция използва сълзотворен газ в събота срещу антиправителствени протестиращи, които се опитаха да влязат в президентския дворец.
По данни на местните медии най-малко 6000 души се събраха на опозиционен протест в центъра на Тбилиси, организиран в деня на местните избори.
Управляващата популистка партия „Грузинска мечта“ е изправена пред първото си електорално изпитание, след като оспорвани парламентарни избори преди година тласнаха черноморската държава в политически смут и замразиха перспективите ѝ за по-тясна интеграция с Европейския съюз.
Розовият интернационал не се отказва да направи Грузия отново антирусия :))) Колко пъти още трябва да се провалят, за да разберат, че грузинците са си научили урока от времето на Саакашвили и го затвърдиха с войната в Украйна?