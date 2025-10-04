София ще бъде домакин на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканите

И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов е домакин на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни, който ще се проведе в София на 5, 6 и 7 октомври 2025 г.

Форумът събира ръководителите на прокуратури от региона на Югоизточна Европа и партньорски институции от Европейския съюз на най-високо ниво. Той се организира по инициатива на главните прокурори на Република България и Република Турция.

Първото издание на форума се е състояло през 2019 г. в Измир, а София за втори път е домакин на това събитие.

„Целта на форума е да поддържа стабилното партньорство и взаимодействие между прокуратурите от балканските държави по наказателноправни въпроси, борбата с трансграничната организирана престъпност, нелегалната миграция и други предизвикателства.“

Темите, които ще бъдат разисквани на Четвъртия форум, са насочени към: