      събота, 04.10.25
          Правосъдие

          София ще бъде домакин на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканите

          Снимка: БГНЕС
          И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов е домакин на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни, който ще се проведе в София на 5, 6 и 7 октомври 2025 г.

          Форумът събира ръководителите на прокуратури от региона на Югоизточна Европа и партньорски институции от Европейския съюз на най-високо ниво. Той се организира по инициатива на главните прокурори на Република България и Република Турция.

          Първото издание на форума се е състояло през 2019 г. в Измир, а София за втори път е домакин на това събитие.

          „Целта на форума е да поддържа стабилното партньорство и взаимодействие между прокуратурите от балканските държави по наказателноправни въпроси, борбата с трансграничната организирана престъпност, нелегалната миграция и други предизвикателства.“

          Темите, които ще бъдат разисквани на Четвъртия форум, са насочени към:

          • противодействие на тероризма и трафика на наркотици,
          • разследване на престъпления, извършени в дигитална среда и с криптовалути,
          • засилване на сътрудничеството с трети държави за борба с транснационалната престъпност в Балканския регион.

