      събота, 04.10.25
          Европа

          Сръбската петролна компания НИС поиска ново отлагане на американските санкции

          Снимка: NIS
          Сръбската държавна петролна компания (НИС) е подала на 3 октомври, малко преди полунощ, ново искане до администрацията във Вашингтон за отлагане на прилагането на американските санкции, съобщава Радио Свободна Европа.

          Според информация, публикувана на сайта на компанията, НИС е изпратила до Министерството на финансите на САЩ „ново искане за издаване на специален лиценз, който ще позволи на компанията да продължи нормално оперативната си дейност и след 8 октомври“ – датата, на която изтича срокът на предишния лиценз.

          „НИС е подала и допълнено искане за премахване от списъка SDN – процес, който е дълъг и сложен,“ уточнява компанията.

          Първоначалното искане за изваждане от списъка е било изпратено още на 14 март тази година, а на 28 септември е подадена актуализирана версия.

          До момента санкциите срещу НИС са били отлагани осем пъти – шест пъти за по един месец, след това в края на септември само за четири дни (до 1 октомври) и накрая още за една седмица.

          Американските санкции са били наложени на НИС през януари заради т.нар. „вторичен риск“, като целта им е да се предотврати финансирането на войната в Украйна чрез приходи от руски енергийни компании.

          Въпреки че собствеността на НИС е променяна няколко пъти, руският контрол остава доминиращ. През септември „Газпром“ формално се е оттеглил от структурата на НИС, но значителен дял е придобила компанията „Intelligence“ от Санкт Петербург, също свързана с Газпром.

          Според данни от 21 септември, публикувани на сайта на Белградската борса, „Intelligence“ вече притежава 11,3% от акциите на НИС.

          Най-големият дял в компанията остава в ръцете на „Газпром нефт“ – дъщерно дружество на „Газпром“, с 44,9%, докато държавата Сърбия притежава 29,9%, а останалите акции са разпределени между дребни акционери.

