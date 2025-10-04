Стотици хиляди на пропалестински протести в Европа

Огромни демонстрации заляха европейските градове, където хиляди хора излязоха по улиците в подкрепа на Палестина и срещу войната в Газа, предаде АФП. Протестиращите настояваха за незабавно прекратяване на огъня и освобождаване на активистите от флотилията с хуманитарна помощ, задържана от Израел.

В Рим организаторите съобщиха, че стотици хиляди хора са демонстрирали за четвърти пореден ден, след като Израел пресече пътя на флотилия от 45 кораба, опитваща се да достигне Газа по-рано тази седмица.

„Всички сме палестинци! Свобода за Палестина! Спрете геноцида!“ – скандираха протестиращите, сред които имаше и много семейства с деца, носещи палестински знамена и черно-бели кефии.

Според полицията в Барселона, около 70 000 души участваха в шествие в града – едно от няколкото, проведени в Испания.

В Дъблин няколко хиляди души преминаха през центъра на столицата, за да отбележат това, което организаторите нарекоха „две години геноцид“ в Газа.

Испания и Ирландия остават най-острите европейски критици на военната офанзива на Израел, започнала след атаките на бойци от Хамас на 7 октомври 2023 г.

В Италия, обаче, крайнодясното правителство на Джорджия Мелони беше критикувано за мълчанието си по отношение на обсадата на палестинската територия.

„Те твърдят, че излизат на улицата за мир, но оскърбяват паметта на човек, който беше истински защитник и строител на мира,“ заяви Мелони, след като демонстранти изрисуваха графити върху статуята на папа Йоан Павел II пред жп гарата в Рим.

Флотилията „Глобал Сумуд“, задържана на 1 октомври, е отплавала от Барселона в началото на септември и се е опитвала да пробие израелската блокада на Газа, където според ООН вече е настъпил глад.

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви, че около 50 испанци от флотилията са задържани от Израел.

„Действията на Израел са незаконни, тъй като корабите са били в международни води,“ подчертаха организаторите на флотилията.

Испанският премиер Педро Санчес от своя страна призова Израел да бъде изключен от международния спорт, както Русия след нахлуването ѝ в Украйна.

През септември Мадрид обяви, че ще забрани вноса на стоки от израелските селища в окупирания Западен бряг, които ООН определи като военно престъпление.

В Ирландия ораторите настояха за санкции срещу Израел и участие на палестинските представители в преговорите за прекратяване на конфликта.

„Всеки план, изготвен без участието на лидерите или засегнатите хора, трябва да бъде подозрителен,“ заяви 37-годишният лекар Джон-Пол Мърфи.

В Лондон полицията съобщи, че е арестувала 355 души по време на събрание в подкрепа на забранената група „Палестина Акшън“.

Премиерът Киър Стармър призова да не се провеждат протести през уикенда, след смъртоносното нападение над синагога на 2 октомври.