      неделя, 05.10.25
          Талисманът Катеричочко на дербито Славия – Локомотив

          Катеричочко присъства на мача с вечния враг

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Талисманът Катеричочко на дербито Славия – Локомотив

          За първи път талисман на футболен отбор влезе с гостуващата агитка на стадиона на съперника, така култовата катерица – Катеричочко присъства на мача с вечния враг.

          Това е известен социален феномен по целия свят, отборите да имат свой символ, в случая идеята е на Локомотив Сф и завръщане на талисмана от близкото минало.

          От „Парка на катеричката“ край стадиона в Надежда дойде самият той и помогна за равенството срещу ЦСКА за 1:1, а дори можеше да донесе и победата.

          Редом до култовата фракция „Железни бригади“ Катеричочко подкрепи Локомотив Сф и срещу Славия.

          Талисманът се закани, че следващият път ще влезе във ВАР-стаята, при нова подобна грешка срещу любимия му отбор, която се случи в мача със Славия.

          Припоняме, че при първия гол на белите, асистенцията при попадението бе с волейболен прийом, който нажежи обстановката.

          Доста отбори в световен мащаб имат талисмани, а преди време и Левски се похвали с Лъвски.

          Идеята на талисманите в световен план е да се привлекат все повече деца, които да симпатизират на любимия си отбор и все повече семейства да присъстват на стадионите.

