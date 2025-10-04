Терзиев: София няма да остане без почистване, ще се справим

От утре боклукът в „Люлин“ и „Красно село“ ще се извозва от общински камиони

- Реклама -

Столичната община въвежда от утре кризисна организация за сметопочистването в районите „Люлин“ и „Красно село“. Причината е изтичането на договорите с фирмите, които до момента извозваха боклука.

Кметът Васил Терзиев увери пред БНР, че столичани няма да останат без сметосъбиране. Вместо досегашните фирми, боклукът ще се извозва от камионите на Столичното предприятие за третиране на отпадъците.

„Като всяка друга криза – ще се справим, защото сме мислили предварително. Имаме различни планове, но ще трябва заедно с гражданите да се справим – да изхвърлят разделно, където могат, и да следват инструкциите за контейнерите. Категорично няма да приема цена от 400 лева на тон за сметоизвозване“, подчерта Терзиев.

Той уточни, че жителите ще усетят промяната по това, че сметосъбирачите няма да минават по три пъти на ден. Кметът прогнозира, че проблемите с организацията на почистването може да продължат няколко месеца.