Тотнъм излъга Лийдс като гост, Илия Груев не взе участие в мача

Тотнъм Хотспър се върна към победите в английската Висша лига, след като в мач от седмия кръг на шампионата надви Лийдс с 2:1 като гост. Илия Груев остана резерва в срещата.

След ранен изстрел в страничния стълб на Джо Родън с глава, възпитаниците на Томас Франк откриха чрез Матис Тел в 23-та минута. Топката рикошира от крака на Паскал Струйк и направи безпомощен вратаря Карл Дарлоу. Домакините реагираха и след грешка на стража на Тотнъм Гулиелмо Викарио, Ноа Окафор се разписа от близко разстояние. Любопитно е, че при гола на швейцареца се появи още една топка на терена, която мина покрай Викарио – тя обаче не влияяше на играта, тъй като беше надуваема и попаднала на терена от трибуните. След почивката един от най-дейните на игрището – Мохамед Кудус, се възползва от грешка на Габриел Гудмундсон и преодоля Дарлоу за 2:1. До края Тотнъм удържа крехкия си аванс, като в добавеното време трябваше да разчита и на добрата намеса на Викарио при шут на резервата Жоел Пиру.

Така „шпорите“ нанесоха първа домакинска загуба на Лийдс от над година насам – последната беше от Ковънтри на 28 септември 2024. Лондончани нанесоха и трета поредна загуба на съперника на „Еланд Роуд“ в съперничеството помежду им – нещо, което се случи за първи път в историята.

В подреждането Франк и компания са временно втори с 14 точки, на една от лидера Ливърпул, който по-късно гостува на Челси в дербито на кръга. Лийдс на Даниел Фарке е 12-и с осем пункта.

В следващия кръг Илия Груев и компания са гости на друг от новаците – Бърнли, докато Тотнъм посреща Астън Вила.