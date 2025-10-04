Въпреки призива на Тръмп: Израел удари Газа

Десетки въздушни удари, разрушени домове и жертви сред цивилни, включително деца

Израелската армия е извършила десетки въздушни удари и артилерийски обстрели срещу Газа, въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на бомбардировките след частичното приемане на примирие от „Хамас“, съобщи агенция AFP, цитирана от Al Jazeera.

Според говорителя на гражданската защита в Газа Махмуд Басал, нощта е била „изключително тежка“.

„(Израелската армия) извърши десетки въздушни удари и артилерийски обстрели срещу Газа и други райони, въпреки призива на президента Тръмп за спиране на бомбардировките“, каза Басал.

Той уточни, че 20 дома са били напълно разрушени.

От болницата „Ал-Ахли“ в град Газа съобщиха, че са приели жертви и ранени след удар в квартал Туфах. Сред загиналите са четирима души, а мнозина са ранени. В болница „Насер“ в Хан Юнис е потвърдено, че две деца са загинали, а осем души са ранени, след като дрон е ударил палатка в лагер за разселени хора.

Мирният план на президента Доналд Тръмп, обявен тази седмица заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху, предвижда прекратяване на огъня, освобождаване на заложници в рамките на 72 часа, разоръжаване на „Хамас“ и поетапно изтегляне на израелските сили от Газа.

В петък „Хамас“ заяви, че е готов да освободи пленниците съгласно плана, но поиска допълнителни преговори по някои от условията и участие в решенията за бъдещето на палестинската територия.