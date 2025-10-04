Втори ден на изборите в Чехия: „Чешкия Тръмп“ Бабиш води в проучванията

В Чехия днес се провежда вторият ден от парламентарните избори, като популистката партия АНО на милиардера и бивш премиер Андрей Бабиш води в последните социологически проучвания преди вота.

Бабиш, често наричан „Чешкия Тръмп“, печели подкрепа с обещания за увеличение на заплатите, стимулиране на икономическия растеж и ограничаване на помощта за Украйна.

Неговото евентуално завръщане на власт би означавало появата на нов евроскептичен център в сърцето на Европа, редом до Унгария и Словакия.

Изборните секции ще бъдат затворени в 14:00 ч. местно време, когато се очакват и първите резултати.