      събота, 04.10.25
          Втори ден на изборите в Чехия: „Чешкия Тръмп" Бабиш води в проучванията

          Снимка: БГНЕС
          В Чехия днес се провежда вторият ден от парламентарните избори, като популистката партия АНО на милиардера и бивш премиер Андрей Бабиш води в последните социологически проучвания преди вота.

          Бабиш, често наричан „Чешкия Тръмп“, печели подкрепа с обещания за увеличение на заплатите, стимулиране на икономическия растеж и ограничаване на помощта за Украйна.

          Неговото евентуално завръщане на власт би означавало появата на нов евроскептичен център в сърцето на Европа, редом до Унгария и Словакия.

          Изборните секции ще бъдат затворени в 14:00 ч. местно време, когато се очакват и първите резултати.

