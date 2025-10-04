Вьоса Османи: Призивите на Вучич за война са опасно ехо от мрачните страници на историята

Президентката на Косово Вьоса Османи остро осъди изявленията на сръбския президент Александър Вучич, който заяви, че „всички се подготвят за война“. Османи определи думите му като „опасно ехо от най-мрачните глави на съвременната история“, съобщава Радио Свободна Европа.
Изказването на Вучич от 3 октомври предизвика сериозна реакция в Прищина. Той обвини Косово, че „се опитва да използва предвоенното време“, за да спечели подкрепата на Европа и НАТО, а Османи отвърна, че Сърбия отново прибягва до заплахи и дестабилизация.
По време на Срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген, Вучич предупреди журналистите, че светът върви към „голям конфликт“.
Той допълни, че Сърбия ще направи всичко възможно да не бъде въвлечена в бъдещ конфликт, но Османи отхвърли това като поредна реторика, насочена към вътрешна мобилизация и заплахи към съседите.
Тя добави, че Вучич смята, че може да възроди същата формула, но историята вече е показала как „Милошевич се провали – и такава ще бъде и съдбата на Вучич.“
Косово и Сърбия водят диалог за нормализиране на отношенията под посредничеството на ЕС от 2011 г. насам, но много от постигнатите споразумения не са изпълнени.
Косово настоява процесът да завърши с взаимно признаване, но преговорите са блокирани, включително заради липсата на ново косовско правителство след изборите на 9 февруари.
