Вьоса Османи: Призивите на Вучич за война са опасно ехо от мрачните страници на историята

Президентката на Косово Вьоса Османи остро осъди изявленията на сръбския президент Александър Вучич, който заяви, че „всички се подготвят за война“. Османи определи думите му като „опасно ехо от най-мрачните глави на съвременната история“, съобщава Радио Свободна Европа.

Изказването на Вучич от 3 октомври предизвика сериозна реакция в Прищина. Той обвини Косово, че „се опитва да използва предвоенното време“, за да спечели подкрепата на Европа и НАТО, а Османи отвърна, че Сърбия отново прибягва до заплахи и дестабилизация.

„Въпреки годините на неуморни усилия от страна на САЩ и Европа за дълготраен мир, Вучич показва, че не е избрал пътя на помирението. Вместо да отвори нова страница, той и неговият режим флиртуват със същите разрушителни фантазии, които унищожиха много невинни животи,“ написа Османи в социалната мрежа X.

По време на Срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген, Вучич предупреди журналистите, че светът върви към „голям конфликт“.

„Всички се подготвят за война. Никой не се подготвя за разговори – всички гледат само кой на чия страна ще застане. Копаят си окопите и чакат началото,“ каза Вучич, без да представи доказателства за твърденията си.

Той допълни, че Сърбия ще направи всичко възможно да не бъде въвлечена в бъдещ конфликт, но Османи отхвърли това като поредна реторика, насочена към вътрешна мобилизация и заплахи към съседите.

„През 90-те години Слободан Милошевич избра геноцидната война като последно средство да се задържи на власт. Тогава Вучич ръководеше пропагандната машина, която подстрекаваше омраза и доведе до масови убийства и разрушения,“ заяви Османи.

Тя добави, че Вучич смята, че може да възроди същата формула, но историята вече е показала как „Милошевич се провали – и такава ще бъде и съдбата на Вучич.“

„Косово е избрало мира. Мир, който ще защитаваме на всяка цена,“ подчерта президентката.

Косово и Сърбия водят диалог за нормализиране на отношенията под посредничеството на ЕС от 2011 г. насам, но много от постигнатите споразумения не са изпълнени.

Косово настоява процесът да завърши с взаимно признаване, но преговорите са блокирани, включително заради липсата на ново косовско правителство след изборите на 9 февруари.