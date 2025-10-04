НА ЖИВО
      неделя, 05.10.25
          Начало България Общество

          Златна треска след бедствието: търсачи на съкровища обсадиха плажа до ‘Василико’

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Водата още не се е оттекла напълно, калта е прясна и лепкава, а спасителните екипи все още се опитват да оценят щетите. Но на плажа до квартал „Василико“ вече кипи трескава дейност. Не, това не са доброволци, които разчистват. Това е народът, ударен от златна треска!

          Само 24 часа след бедствието, слухът за отнесен от водата сейф с 2 000 000 лева и златни кюлчета се разпространи по-бързо от приливна вълна и превърна трагедията в абсурдна комедия, предаде БГНЕС.

          Днес плажът е неузнаваем. Вместо отломки и скръб, той е пълен със стотици „туристи“, въоръжени с мотики, колове, градински лопатки и непоклатима вяра в късмета. Картината е сюрреалистична – докато на метри от тях тежка техника разчиства пътища, тук ентусиасти с голи ръце ровят в тинята, сякаш участват в национално състезание по търсене на съкровища.

          „Малки, големи, жени, мъже, даже и няколко ентусиазирани кучета са се включили в „оборката“ на плажната ивица.“

          Някои от търсачите на съкровища са зарязали всичко друго, убедени в правотата на мисията си. Появили са се на ивицата още докато водата е била до колене, загърбвайки спешните задачи по разчистване на собствените си домове. Според тях едно е да чистиш къща, а съвсем друго – да участваш в „голямото пране“ на плажа, което може да реши всичките им финансови проблеми.

          Атмосферата е наелектризирана. Всеки подозрителен блясък в калта предизвиква вълна от възбуда и няколко прескочили сърдечни удара. Ако до вчера опасността от удавяне беше реална, днес по-голям е рискът някой да получи инфаркт от завист.

          „Самата мисъл как съседът по дупка може да извика ‘Еврика!’ и да извади пачка стотачки, е достатъчна да прати и най-здравия човек в спешното отделение.“

          В операцията са включени и четириноги помощници. Собствениците им гордо твърдят, че животните са специално обучени и притежават уникален нюх за благородни метали и пари в брой. В действителност обаче кучетата с равен ентусиазъм изравят както подгизнали вестници, така и стари сандали – допринасяйки повече за общия хаос, отколкото за намирането на имането.

          И докато златото и милионите остават мираж, скрит някъде под тоновете прясна тиня, едно е сигурно – бедствието може и да отнася покъщнина, но не може да отнесе българския предприемачески дух.

          „Духът, който е готов да прегази трагедията, воден от вечната мечта за бърз удар.“

          А ако не намерят сейфа? Е, поне плажът ще бъде разчистен първи. И то с невиждан ентусиазъм.

